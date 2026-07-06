El aspecto de MotoGP por el que más "orgulloso" se siente Marc Márquez

El piloto español está satisfecho de ser un objetivo a batir en cada carrera por sus rivales, y buscará en el GP de Alemania obtener una nueva victoria para optar a su décimo título del mundo.

Marc Márquez puede presumir de muchas cosas a lo largo de su trayectoria en MotoGP. A sus 33 años, el ilerdense cuenta con nueve campeonatos del mundo, decenas de récords y opciones de convertirse en el piloto más laureado del motociclismo.

Sin embargo, más allá de los títulos y galardones, hay un aspecto por el cual se siente muy orgulloso. En concreto, el eneacampeón del mundo ha asegurado sentirse satisfecho al saber que uno de los objetivos de sus rivales es adelantarse en pista.

"Si es así, me siento orgulloso. Eso significa que a mis rivales les apetece adelantarme", asegura Márquez, en respuesta a la pregunta de 'Motorsport', sobre si sentía presión al ser abordado por sus rivales. Además, el ilerdense ha hablado acerca de sus objetivos de cara al resto de temporada y su último resultado en el GP de Países Bajos.

"Si me conformara con un sexto puesto el sábado y un séptimo el domingo, significaría que no soy Marc Márquez", recalca el piloto de Ducati, demostrando su mentalidad.

Por último, Márquez afronta un nuevo fin de semana de carrera en Alemania, donde el 12 de julio buscará una nueva victoria en el Circuito de Sachsenring y apretar aún más la clasificación y la lucha por el título.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido