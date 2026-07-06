Última hora
Begoña Gómez, a la espera de la autorización del juez Peinado para viajar fuera de España
La esposa del presidente solicitó permiso para acudir con Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN, que arranca mañana en Turquía, y a la graduación de su hija, que se celebra en Reino Unido.
-
El juez Fernando Portillo: "Tenemos que entender que hoy habrá resolución del juez Peinado"
-
Beatriz Parera, sobre la petición de Begoña Gómez para salir de España: "No creo que el juez Peinado se oponga"
-
¿Cuándo tiene que decidir el juez Peinado si permite a Begoña Gómez viajar a Turquía?
-
Begoña Gómez, a la espera de la decisión del juez Peinado
El juez Fernando Portillo: "Tenemos que entender que hoy habrá resolución del juez Peinado"
Fernando Portillo, magistrado y expresidente del Foro Judicial Independiente, ha asegurado esta mañana que lo "obvio" es que hoy haya resolución del juez Peinado sobre la autorización (o ausencia de ella) para que Begoña Gómez recupere temporalmente su pasaporte para viajar fuera de España. "Lo contrario sería una anomalía", ha explicado, en una entrevista esta misma mañana con Antena 3. Eso sí, Portillo ha recordado que este tipo de solicitudes tienen una "tramitación" larga, no entran directamente al juez competente, lo que se suma a que la mayor parte de los juzgados a día de hoy están "sobrecargados".
"Lo obvio es que se resuelva hoy", ha indicado. Portillo ha explicado que sería "coherente" que el juez Peinado aprobara esta solicitud, y que no se estaría incurriendo en ninguna contradicción, aunque desde fuera parezca lo contrario. "Porque una cosa es el riesgo de fuga con carácter general y otra, que para este caso en particular" existan garantías que "mitigan o disminuyen ese riesgo de fuga", ha explicado, por lo que insiste en que es habitual que se acuerden este "tipo de excepciones".
Beatriz Parera, sobre la petición de Begoña Gómez para salir de España: "No creo que el juez Peinado se oponga"
La periodista Beatriz Parera ha confesado que cree que al final el juez Peinado concederá permiso a Begoña Gómez para realizar los dos viajes, señalando que no hacerlo podría ser complicado para el magistrado. "Recordemos que se ha abierto en el Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de un expediente disciplinario", ha destacado. Por tanto, ha explicado que no se trata solo de ese pulso con la defensa de Begoña Gómez. "Se enfrenta a un expediente disciplinario. No creo que se oponga", ha zanjado.
¿Cuándo tiene que decidir el juez Peinado si permite a Begoña Gómez viajar a Turquía?
En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Begoña Gómez explicó que el viaje a Ankara "tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española acompañando al presidente del Gobierno a la 36.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN". A estos efectos el presente escrito se acompaña de la invitación oficial que ha sido remitida por Emine Erdogan, esposa del presidente de la Republica de Turquía.
La defensa de Gómez explicó que el viaje será realizado con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio, mientras que la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija. La vuelta, en avión comercial, tendría que ser el día 10 de julio desde Reino Unido. Si bien el juez Peinado no tiene una fecha límite para decidir, dado que el viaje a Turquía tiene lugar mañana, se espera que hoy tome una decisión al respecto.
Begoña Gómez, a la espera de la decisión del juez Peinado
Después de que el juez Peinado ordenara la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez solicitó permiso para poder viajar fuera de España. Lo hizo adelantándose a dos circunstancias próximas en el tiempo: la cumbre de la OTAN, que arranca mañana en Ankara (Turquía), y la graduación de su hija, que tiene lugar en Londres (Reino Unido).