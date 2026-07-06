Begoña Gómez, a la espera de la autorización del juez Peinado para viajar fuera de España

El juez Fernando Portillo: "Tenemos que entender que hoy habrá resolución del juez Peinado" Fernando Portillo, magistrado y expresidente del Foro Judicial Independiente, ha asegurado esta mañana que lo "obvio" es que hoy haya resolución del juez Peinado sobre la autorización (o ausencia de ella) para que Begoña Gómez recupere temporalmente su pasaporte para viajar fuera de España. "Lo contrario sería una anomalía", ha explicado, en una entrevista esta misma mañana con Antena 3. Eso sí, Portillo ha recordado que este tipo de solicitudes tienen una "tramitación" larga, no entran directamente al juez competente, lo que se suma a que la mayor parte de los juzgados a día de hoy están "sobrecargados". "Lo obvio es que se resuelva hoy", ha indicado. Portillo ha explicado que sería "coherente" que el juez Peinado aprobara esta solicitud, y que no se estaría incurriendo en ninguna contradicción, aunque desde fuera parezca lo contrario. "Porque una cosa es el riesgo de fuga con carácter general y otra, que para este caso en particular" existan garantías que "mitigan o disminuyen ese riesgo de fuga", ha explicado, por lo que insiste en que es habitual que se acuerden este "tipo de excepciones". Compartir en X

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Beatriz Parera, sobre la petición de Begoña Gómez para salir de España: "No creo que el juez Peinado se oponga" La periodista Beatriz Parera ha confesado que cree que al final el juez Peinado concederá permiso a Begoña Gómez para realizar los dos viajes, señalando que no hacerlo podría ser complicado para el magistrado. "Recordemos que se ha abierto en el Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de un expediente disciplinario", ha destacado. Por tanto, ha explicado que no se trata solo de ese pulso con la defensa de Begoña Gómez. "Se enfrenta a un expediente disciplinario. No creo que se oponga", ha zanjado. Beatriz Parera, sobre la petición de Begoña Gómez para poder salir de España: "Intentan evidenciar el ridículo de la decisión del juez" Al Rojo Vivo Compartir en X

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