Fernando Alonso ha realizado una entrevista con el diario 'Marca'. En ella, el asturiano ha echado la vista atrás para rememorar sus inicios en la Fórmula 1 y cómo se gesto su llegada a la competición de la que es bicampeón.

Y ojo, porque pudo haber llegado mucho antes a Ferrari de lo que lo hizo: "¿Ferrari? No había nada en firme. Podía correr con Prost, que usaba su motor. Es como si ahora se tuviera la opción de correr con Sauber o con Toro Rosso. No son Ferrari".

"Tenían su motor. La oferta era correr allí y luego, a lo mejor, ser probador de Ferrari. Pero a lo mejor no y tenía que volver a la F3000", comenta.

Por ello eligió Renault: "Era una mejor opción. Me ofrecían correr en Minardi un año para ir allí. Ser probador un año y posteriormente poder correr. Me salió bien aquello. Gandé dos Mundiales con ellos, no me quejo".

El asturiano habla además de su experiencia en Minardi: "El coche no era tan malo. El motor sí, pero el chasis no. Usaban un Cosworth desfasado y no estaba al nivel, pero el coche para debutar era fenomenal. Frenaba más, acelebra más, corría más que cualquiera que había probado antes. Me parecía buenísimo en aquella época".

Una que Fernando Alonso añora, la era de los V10: "El coche era más potente. Había guerra de neumáticos y rodábamos un par de segundos más rápido. Con esa aerodinámica, precaria comparada con la de ahora, se hacía en Cheste 1:08, seis segundos más rápido que en 2014".

"¿Los mejores años? El 2004 y el 2005, con diferencia", afirma Fernando Alonso sobre su periplo en la Fórmula 1.

