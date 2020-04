Con el Gran Circo aún sin arrancar, las escuderías buscan apuntalar sus equipos de cara al futuro con incorporaciones y renovaciones. Sebastian Vettel todavía no tiene clara la renovación con Ferrari y Carlos Sainz y Fernando Alonso están en la mira.

En relación a la vuelta del piloto asturiano a la Fórmula 1, el expiloto Nick Heidfeld reconoció que quedó "maravillado" con Alonso y que "mereció ser campeón más veces".

"Yo diría que el más completo es Alonso. Probablemente el más talentoso es Hamilton, pero el mejor en general, en mi opinión, fue Alonso. Para mí es el tipo que más me gustaría ver en la Fórmula 1. Cuando lo dejó, pensé que me gustaría verle correr de nuevo porque él es, sin duda, uno de los mejores", explicó en 'Beyond the Grid'.

Heidfeld recordó el GP de Mónaco, en el que ambos pilotos se batían de poder a poder: "Hubo un año en el que no corrí en Mónaco (2010) y los dos destacaban a simple vista trazando las curvas y con el control del coche que mostraban. Lewis fue aún más extremo por el riesgo que tomaba y lo cerca que estuvo de las barreras, pero fue mucho más inconsistente que Alonso. Ahora, creo que Hamilton ha cambiado, se ha vuelto más consistente y no es tan agresivo y peligroso".