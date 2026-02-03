Musk sigue con sus intromisiones en España y acusa a Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor"

La otra cara El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha contestado a Musk asegurando que podrá comprar una red social, pero no "la soberanía de un país democrático como España". "Lo de los insultos ya es marca de la casa", ha añadido.

El multimillonario Elon Musk ha acusado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de ser un "tirano" y "traidor" tras el anuncio de prohibir redes sociales a menores de 16 años y perseguir plataformas que no retiren contenido "de odio e ilegales". Sánchez presentó estas medidas en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, donde criticó a Musk por su herramienta de inteligencia artificial Grok. El Gobierno busca proteger a los menores del "salvaje oeste digital" y establecer sanciones para el odio en redes. Óscar López, ministro español, respondió a Musk destacando la soberanía democrática de España.

El magnate multimillonario Elon Musk ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "tirano" y de traicionar a España, tras anunciar este martes que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

"El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", ha criticado el propietario de 'X' a través de un mensaje en esta red social, en respuesta a las declaraciones del líder del Ejecutivo en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái, según ha recogido 'Europa Press'.

Una cumbre donde, durante su intervención, Sánchez ha lanzado un reproche directo a Musk, con quien mantuvo un rifirrafe en redes sociales el pasado fin de semana sobre inmigración; además de reprocharle que su herramienta de inteligencia artificial Grok genere "contenido sexual ilegal".

El magnate sudafricano se ha pronunciado así después de que Sánchez haya anunciado dichas medidas, que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Ministros. Este último quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo, cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha manifestado Sánchez.

Con la herramienta para rastrear el odio pretende "cuantificar" estas manifestaciones en redes como base para futuras sanciones porque, afirma, difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético que "las plataformas ya no se podrán permitir ignorar".

Además, quiere abordar, junto a la Fiscalía, las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, TikTok e Instagram. "Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera", ha lanzado el presidente del Gobierno.

Óscar López también responde a Musk

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha respondido al mensaje de Musk asegurando que todo su dinero "permite comprar una red social, pero no la soberanía de un país democrático como España". "Lo de los insultos ya es marca de la casa", ha añadido.

"Las leyes españolas le corresponden al Gobierno y al parlamento que democráticamente han elegido los españoles", ha concluido en referencia a la medida anunciada por el presidente Sánchez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.