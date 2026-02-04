Golpes, vejaciones y encierros a bebés de entre 9 meses y 3 años: los malos tratos que señalan a la directora de la guardería de Algemesí

Vista general de la guardería del municipio valenciano de Algemesí cuya directora ha sido detenida

Los detalles El juzgado acordó dejarla en libertad con cautelares mientras se continúa con el proceso. La directora de la guardería, de 55 años, tiene prohibido aproximarse o comunicarse con los menores matriculados en el centro.

La dueña de una guardería en Algemesí, Valencia, ha sido detenida y liberada con medidas cautelares tras ser acusada de maltratar a menores de entre 9 meses y 3 años. Presuntamente, zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba a los niños. El juzgado de Instrucción número 1 de Alzira ha impuesto restricciones, prohibiéndole acercarse o comunicarse con los menores y desempeñar actividades relacionadas con ellos mientras se investiga el caso. La Policía Nacional está encargada de garantizar la protección de los menores. La Conselleria de Educación coordina con el Ayuntamiento para asegurar el servicio educativo.

La dueña de la guardería del municipio valenciano de Algemesí, que fue detenida el pasado viernes y ha quedado en libertad con medidas cautelares, presuntamente zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores de entre 9 meses y 3 años que tenía a su cargo, según fuentes policiales.

La mujer, de 55 años, fue detenida el pasado viernes como supuesta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a los menores del centro, y ha quedado en libertad provisional tras prestar declaración ante el juzgado.

La detenida pasó a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia, que acordó su libertad provisional con medidas cautelares, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Por su parte, la Policía Nacional ha indicado en un comunicado que la detención de la propietaria de la guardería infantil fue realizada por el grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí, como presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante.

Las medidas cautelares adoptadas por el citado juzgado son la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados en la guardería que dirige mientras se tramita la causa judicial, de acudir a la citada guardería mientras dure la tramitación de la causa judicial, y de desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, mientras dure la tramitación de la causa.

La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por los presuntos delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.

Asimismo, el magistrado ha ordenado que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial, y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

Consultada por EFE, la Conselleria de Educación ha señalado que la Dirección Territorial de Educación, a través de la inspección educativa, está en coordinación con el Ayuntamiento de Algemesí para asegurar el servicio educativo y dar respuesta a las familias.

