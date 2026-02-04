Ábalos alega problemas de salud para no ir al Supremo a la vista preliminar del juicio de las mascarillas

Los detalles En un escrito, la defensa del exministro de Transportes detalla que sufre hasta 12 enfermedades de distinta índole que hacen desaconsejable el traslado desde Soto del Real hasta el Alto Tribunal.

La defensa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado al Tribunal Supremo que se le permita asistir por videoconferencia a la vista preliminar del juicio sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, programada para el 12 de febrero. El abogado Marino Turiel argumenta que los traslados desde la cárcel de Soto del Real, donde Ábalos está en prisión preventiva, podrían afectar su salud debido a la incomodidad de los furgones blindados. Turiel presentó un dossier con 12 informes médicos que detallan las múltiples enfermedades de Ábalos, incluyendo su hábito de fumar 40 cigarros diarios, para justificar esta petición.

El letrado ha alegado que la "dureza" de los traslados desde el centro penitenciario hasta el tribunal pueden acarrear problemas para la salud de Ábalos, puesto que estos viajes se realizan en furgones blindados "diseñados para la seguridad, no para la comodidad".

Unas horas más tarde del primer escrito, Turiel se ha vuelto a dirigir al Tribunal Supremo alegando que Ábalos sufre importantes problemas de salud. Para ello, ha adjuntado un dossier de 12 informes médicos en los que se detalla que sufre varias enfermedades de diversa índole. Entre otros problemas de salud, estos informes recalcan que Ábalos lleva fumando desde 1970 y actualmente fuma unos 40 cigarros al día

Según la defensa, con esta documentación médica queda acreditada "la posible afectación del traslado para la situación física" de Ábalos, por lo que considera justificada la comparecencia del exministro de Transportes por videoconferencia.

