Ocon ve a Aston Martin y a Fernando Alonso luchando por el Mundial de F1

El piloto francés ha destacado qué equipos se situarán en la parte media e inferior de la clasificación durante el mundial. A los de Silverstone no los ha nombrado.

La Fórmula 1 dará comienzo de forma oficial en un mes. Los 22 pilotos de la parrilla volverán a disputar una carrera el próximo 8 de marzo, dando inicio al campeonato de 2026, y las expectativas están por las nubes.

Por el momento, la mayoría de los pilotos ya han probado los nuevos monoplazas en los test de Barcelona, a excepción de Williams. Una vez terminadas las pruebas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, algunos pilotos han mostrado su opinión acerca de en qué posiciones estará cada equipo conforme a lo visto en los test.

"En cuanto a la jerarquía, es un poco pronto para hablar de ello, pero vimos que Mercedes fue muy rápido en todas estas pruebas. Vimos que los Ferrari también estaban bien situados, que los Red Bull eran buenos, que los McLaren también están en la mezcla", apunta Esteban Ocon, piloto de Haas, en declaraciones recogidas por 'Motorsport', acerca de qué equipos irán por delante en el Mundial.

Sobre el resto de equipos, el piloto francés ha nombrado a la mayoría de equipos, salvo a Aston Martin y a los de Grove: "Por ahora, eso es lo que nos dice Barcelona: que el grupo de atrás estará más cerca (VCARB, Alpine, nosotros) yun poco más atrás, por ahora, Audi y Cadillac. Es pronto para hablar de ello; tendremos que verlo en Baréin. Pero por ahora, creemos que eso es lo que está pasando".

De esta forma, al no nombrar a los de Silverstone, Ocon no descarta que Fernando Alonso se sitúe en la zona alta de clasificación, peleando con el resto de escuderías como Mercedes, Red Bull, Ferrari o McLaren, por el campeonato.

En cuanto a Williams, su rendimiento en la temporada será toda una incógnita por el momento debido a su ausencia en el 'shakedown' y los test de pretemporada de Barcelona a causa de los retrasos en el 'crash test'.