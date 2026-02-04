El jefe de Carlos Sainz no da crédito al Aston Martin de Fernando Alonso

James Vowles, jefe de Williams, afirma que el AMR26 diseñado por Adrian Newey es "muy impresionante, muy creativo y muy extremo".

Sin saber cuál es el rendimiento real de cada equipo a falta de las novedades que cada escudería introduzca de cara a los test de Baréin y al inicio de temporada en Australia, no cabe duda de que el AMR26 presentado por los de Silverstone es el monoplaza más distinto de la parrilla.

No hay marca que no se haya pronunciado al respecto, pero pocos han hablado tan claro como Williams.

Tras la presentación del nuevo coche de Carlos Sainz y Alex Albon, su jefe, James Vowles, calificó el ARM26 como "muy impresionante, muy creativo y muy extremo".

De hecho, no escondió que le gustaría tener a Newey en sus filas: "En cuanto a Adrian, puedes ver que el trapecio superior es un poco diferente. Adrian, muy impresionante, muy creativo, muy extremo. Me gustaría el diseñador de ese coche, digámoslo así".

Vowles reconoció que le cuesta entender cómo el ingeniero ha confeccionando algunas partes del coche: "El Aston es muy impresionante, Adrian es un diseñador creativo y es muy impresionante lo que ha hecho, con trapecios en lugares que no creo que deberían estar, pero lo ha hecho".

Es por ello que el jefe de Williams no se atreve a aventurar un orden de parrilla: "Es duro para cualquiera predecir cuál va a ser el orden, porque no necesariamente creo que los coches que estemos viendo ahora son los que vayamos a ver en Melbourne y es lo que hace interesante este comienzo de temporada. Me han impresionado, en qué posición estarán, tendremos que verlo".