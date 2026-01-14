Ahora

"Si puede ganar una carrera, ganará el Mundial"

"Fernando Alonso ganará el Mundial": un exjefe de F1 recomienda "apostar" por Aston Martin

Peter Windsor, exjefe de Williams, ha asegurado que estaría "absolutamente sorprendido" si Fernando Alonso "no gana una carrera este año".

Fernando Alonso, en el podio de InterlagosFernando Alonso, en el podio de InterlagosGetty Images

A poco más de 50 días para que arranque el Mundial 2026 de Fórmula 1, una voz autorizada de la categoría como lo es Peter Windsor ha hablado como nadie sobre Fernando Alonso y Aston Martin.

En su canal de YouTube, el exjefe de Williams y periodista acreditado del 'Gran Circo' ha afirmado que "Alonso no solo ganará una carrera, ganará el Mundial".

El británico considera que Aston Martin tiene todos los ingredientes para tocar el cielo con el nuevo reglamento.

"¿Por qué crees que solo ganará una carrera? AdrianNewey, motores Honda, Fernando Alonso...", ha explicado.

De hecho, Windsor asegura que si el asturiano "puede ganar una carrera, ganará el Mundial" y que si "no gana una carrera este año estaría absolutamente sorprendido".

"Si alguien quiere apostar quién gana el Mundial pongan su dinero en Aston Martin y Fernando Alonso", ha zanjado. Mucho ojo.

Las 6 de laSexta

  1. Trump pide a la OTAN "encabezar" el camino para que EEUU se haga con Groenlandia y ve "inaceptable" cualquier otra opción
  2. Las mujeres denunciantes de Julio Iglesias cuentan que las llevaba a hacerse "análisis de transmisión sexual" y él recibía los resultados
  3. Yolanda Díaz: "El PSOE quiere dar dinero público a los caseros por cumplir la Constitución, es el mundo al revés"
  4. Miguel Ángel Gallardo renuncia al acta de diputado y dejará de estar aforado en el juicio al hermano de Sánchez
  5. El exjefe de los Bomberos declara ante la jueza de la DANA que se rebajó el texto del Es-Alert para hacerlo menos "alarmista"
  6. La doctora Elisa Pinto señala a López Madrid en su declaración: "Él tenía el poder. Me iba a destruir personal y profesionalmente, como hizo"