"Fernando Alonso ganará el Mundial": un exjefe de F1 recomienda "apostar" por Aston Martin

Fernando Alonso, en el podio de Interlagos

Peter Windsor, exjefe de Williams, ha asegurado que estaría "absolutamente sorprendido" si Fernando Alonso "no gana una carrera este año".

A poco más de 50 días para que arranque el Mundial 2026 de Fórmula 1, una voz autorizada de la categoría como lo es Peter Windsor ha hablado como nadie sobre Fernando Alonso y Aston Martin.

En su canal de YouTube, el exjefe de Williams y periodista acreditado del 'Gran Circo' ha afirmado que "Alonso no solo ganará una carrera, ganará el Mundial".

El británico considera que Aston Martin tiene todos los ingredientes para tocar el cielo con el nuevo reglamento.

"¿Por qué crees que solo ganará una carrera? AdrianNewey, motores Honda, Fernando Alonso...", ha explicado.

De hecho, Windsor asegura que si el asturiano "puede ganar una carrera, ganará el Mundial" y que si "no gana una carrera este año estaría absolutamente sorprendido".

"Si alguien quiere apostar quién gana el Mundial pongan su dinero en Aston Martin y Fernando Alonso", ha zanjado. Mucho ojo.