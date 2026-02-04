Puente se reúne con los sindicatos de Renfe y Adif para tratar de evitar la huelga de maquinistas de la próxima semana

Los detalles El ministro se ha mostrado convencido de que se puede evitar la huelga pero los sindicatos presentan reclamaciones muy serias y cambios profundos. Denuncian problemas estructurales del sector ferroviario, falta de personal, externalizaciones de servicios y las recientes desacreditaciones a su trabajo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunirá con los sindicatos de Renfe y Adif para intentar evitar la huelga prevista para febrero. Puente busca una solución a las preocupaciones de los trabajadores sobre el futuro del sistema ferroviario, convencido de que se puede evitar la huelga. Los sindicatos, que protestaron ante el Ministerio, señalan que los recientes accidentes han evidenciado problemas estructurales en el sector. Denuncian la falta de personal, la externalización de actividades y los problemas de coordinación en emergencias, además de ataques a la profesionalidad de los trabajadores tras la filtración de audios internos.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunirá este miércoles con los sindicatos de Renfe y Adif para tratar de evitar la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. "Tan pronto como los sindicatos han aceptado reunirse vamos a tener la primera reunión mañana por la mañana", afirmó Puente este martes en su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso sobre los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Sobre el objetivo de la reunión, explicó que es buscar una solución clara a la preocupación de los trabajadores sobre el futuro del sistema ferroviario, y se mostró convencido de que "es posible evitar la huelga". Los sindicatos del sector ferroviario llevaron a cabo este martes una concentración ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como primer acto unitario para exigir responsabilidades y la adopción de medidas concretas tras los accidentes.

Según los sindicatos, "los accidentes han generado una profunda preocupación en la plantilla y vuelven a poner de manifiesto la existencia de problemas estructurales en el sector ferroviario que vienen denunciando desde hace tiempo".

Entre otras cosas, denuncian la falta de personal en todos los ámbitos del Grupo Renfe, lo que provoca sobrecargas de trabajo continuadas y limita la capacidad de respuesta ante incidencias de especial complejidad. También la externalización de actividades propias del ferrocarril hacia empresas privadas, que según los sindicatos deberían realizarse con personal propio del Grupo Renfe, con formación adecuada y una planificación coherente con el volumen de actividad existente.

Por otro lado, rechazan los problemas de coordinación en situaciones de emergencia, agravados por la insuficiencia de recursos humanos y la fragmentación de tareas esenciales, en Adif y Renfe.

Por último, lamentan "los ataques a la profesionalidad y a los derechos de las personas trabajadoras tanto en Renfe como en Iryo", tras la filtración de audios internos, entre ellos los procedentes del Centro de Gestión de Operaciones. "Estos hechos suponen un atentado contra la plantilla, deterioran el clima laboral y comprometen la confianza necesaria para una gestión responsable y eficaz del sistema ferroviario", advierten.

