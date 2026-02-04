Los cinco retos pendientes de Carlos Alcaraz para 2026

El tenista español buscará completar los desafíos más complicados del tenis en los próximos 19 torneos que disputará esta temporada.

Carlos Alcaraz ha comenzado 2026 con el pie derecho. El tenista murciano se proclamó el pasado 1 de febrero como campeón del Open de Australia, por primera vez en su carrera, y ahora quiere ir a por todo.

Con el primer major del año en su palmarés y el 'Career Grand Slam' completo, Carlitos aún tiene varios retos pendientes por cumplir este curso. El número uno del mundo tiene pensado jugar hasta 19 torneos más este año, y en el caso de llevarse la mayoría de ellos, podría completar bastantes logros imposibles.

En concreto, el primer objetivo de Carlitos será mantener el puesto del tenista número uno del mundo durante lo que queda de temporada. Una hazaña que solo seis tenistas han logrado, entre ellos Novak Djokovic, última víctima del de El Palmar en Melbourne.

Además del número uno, Carlos ansía ganar todos los Grand Slams de la temporada. Con el Open de Australia ya en sus manos y con el resto ya ganados en anteriores ediciones, el murciano buscará igualar el logro que únicamente ostenta la leyenda australiana Rod Laver.

Antes de poder hacerse con los cuatro majors, Alcaraz jugará varios ATP Masters 1000, entre los que se encuentran Canadá, Shanghái y París, los cuales aún no ha ganado y le faltan para completar la lista.

Por último, y para finalizar el 2026, Carlos hará frente a dos objetivos pendientes desde hace años: ganar las ATP Finals y jugar la Copa Davis junto a 'La Armada'. Siendo esta última su espinita clavada de la temporada pasada debido a un edema muscular en el muslo derecho que le impidió pelear con España por la Ensaladera.