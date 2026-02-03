La crueldad del ICE no tiene límites y continúa separando familias como la de Yoselyn, cuya madre podría ser deportada

¿Por qué es importante? 'El Objetivo' fue testigo de la detención de la madre de Yoselyn, una niña de 11 años que se ha convertido en símbolo de la represión del ICE en Minneapolis, cuando había salido a buscar trabajo para que pudieran comer.

Las cámaras de laSexta fueron testigo, prácticamente en directo, de la detención de una madre por parte de los agentes del ICE en Minneapolis. Sin motivo y sin aviso.

Lo grabó 'El Objetivo'. Ana Pastor y su equipo acompañan a la hija de esta mujer, Yoselyn, en este momento tan complicado. Es demoledor escuchar cómo la niña cuenta las directrices que le dio su madre frente al peligro constante del ICE: "Me dijo que me quedara en casa, que no me quería llevar porque era muy peligroso", afirma Yoselin.

'El Objetivo' también presencia la llamada de pánico de su madre, que acababa de ser detenida por el ICE. El momento en el que los matones de Trump se la llevan es grabado por uno de los ciudadanos que plantan cara a la represión de Trump y que preguntan el nombre para poder avisar a sus familiares. Con ese desprecio e impunidad que caracteriza a esta Gestapo del siglo XXI, los agentes hacen retroceder a los testigos.

El programa de Ana Pastor acompaña a una voluntaria que se dedica a patrullar Minneapolis ayudando a quienes son detenidos injustamente en esta caza al migrante. Minutos después de la llamada, localizan la casa de la mujer detenida y junto a Ana Pastor, entran en el domicilio.

Allí, Yoselyn, la hija por la que se preocupaba esa madre al teléfono, llora desconsolada, muerta de miedo. La periodista intenta consolar a la joven, que le explica que su madre había salido a buscar trabajo "para comprar algo de comida porque casi no tenemos dinero".

El ICE impone su ley del terror donde las familias tiene que elegir entre arriesgarse a ser detenidos o llevar comida a casa. Familias separadas, que no saben si volverán a ver a sus seres queridos y que pese al horror, siguen resistiendo.

Desde Minneapolis, Ana Pastor explica que su madre, Marisol, lleva 24 horas detenida y "sus opciones son ser deportada a Ecuador o poder reencontrarse con una niña de 11 años que ya es la protagonista del programa que vamos a hacer mañana".

