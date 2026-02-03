Wyoming responde a Puente tras culpar a los gobiernos del PP del caos en Rodalíes: "Llevan siete años gobernando"

Wyoming y Sandra Sabatés analizan la comparecencia de Óscar Puente en la comisión del Congreso desde un tren que "lleva tanto tiempo detenido en la vía que el vagón cafetería ya está poniendo una terraza".

Wyoming y Sandra Sabatés analizan desde una estación de tren la comparecencia de Óscar Puente en la comisión del Congreso que investiga los accidentes de Adamuz y Gelida. Sin embargo, su tren "lleva tanto tiempo detenido en la vía que el vagón cafetería ya está poniendo una terraza".

En su intervención, el ministro de Transportes ha asegurado que no hay novedades en la investigación y que todavía no hay fecha para la reapertura del AVE entre Madrid y Andalucía por la afección de la vía y la climatología. "Parece que le ha mirado un tuerto", comenta Wyoming.

Puente también reconocía que la crisis de los Rodalíes es grave y ha pedido disculpas a los usuarios, si bien señalaba a los anteriores gobiernos de Mariano Rajoy y José María Aznar. En este sentido, Wyoming le recuerda que "llevan siete años gobernando, lo que es el tiempo medio de espera para un usuario de Rodalíes".

Los diputados de PP, Vox y Junts exigían durante su comparecencia la dimisión de Puente, por lo que el presentador opina que "están deseando que se abra la estación de Tudela para que el ministro se vaya a freír espárragos".

