Trabajo busca tramitar "cuanto antes" la ampliación del permiso por fallecimiento pese a la amenaza de ser tumbada en el Congreso

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su participación en una jornada dentro de la Feria Internacional Fitur

Sí, pero... Pese al anhelo del Ministerio de Trabajo de hacer que la norma entre en vigor a través de un real decreto ley, como trasladó este martes el secretario de Estado de Trabajo, el Congreso de los Diputados podría tumbar la medida solo un mes después de que se apruebe en Consejo de Ministros.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, propone ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar a 10 días, en lugar de los dos actuales. Este acuerdo, alcanzado con los sindicatos pero sin el apoyo de la patronal, podría concretarse pronto, según Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. La intención es aprobarlo mediante un Real Decreto-ley, aunque necesitaría el aval del Congreso en un mes para mantenerse. Además, se busca incluir un permiso para acompañar a personas que reciban la eutanasia. Pérez Rey destaca que esta medida responde a una necesidad social apolítica y transversal.

El Ministerio de Trabajo vuelve a traer al debate político la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar de primero o segundo grado. En diciembre del año pasado, la cartera dirigida por Yolanda Díaz llegó a un acuerdo con los sindicatos para ampliar estos permisos a 10 días, en lugar de los dos días ampliables a cuatro que hay actualmente.

El acuerdo, que no cuenta con el apoyo de la patronal, podría materializarse pronto, como avanzó este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que habló que están en mitad de una "discusión en ciernes".

"Es una discusión en ciernes. Querríamos que esto se hiciera cuanto antes. El Ministerio no puede hacer todo a la vez, no tenemos un gran ejército, somos pocos pero eficaces. La intención sería que la norma fuera una norma urgente, hacerlo a través de un Real Decreto-ley en breve", explicaba en rueda de prensa.

Fuentes de Sumar explican a laSexta que no se ponen "una fecha concreta como tal", intentando llevar la medida cuando "encuentren hueco" en el Consejo de Ministros. "La clave es que ahora estamos centrados en aprobar cuanto antes la subida del SMI, así que cuando termine ese trámite empezaremos con el otro", añaden.

Esta intención de Trabajo puede encontrar un problema importante. En el caso de que entre en vigor una vez sea aprobada por el Consejo de Ministros, la norma tendría que recibir el aval del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de un mes. Es decir, la norma podría estar vigente solo durante un mes y ser tumbada si el Gobierno no encuentra los apoyos suficientes en la Cámara Baja.

El Real Decreto-ley que Trabajo quiere impulsar es la incorporación de un permiso de un día para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por ésta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

En diciembre, Pérez Rey avanzaba que se pondrían a trabajar "desde ese mismo instante" para garantizar el apoyo a esta norma de las formaciones políticas. "Me consta que esta es una necesidad sentida por el conjunto de la población española, es decir, sufrir por la muerte de un hijo o de una hija. Estar afligido por la muerte de un familiar no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es una cuestión que sienten todos y todas, de la clase social que sean, y se encuentren en el lugar donde se encuentren", expuso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.