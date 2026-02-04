Los botes que hicieron historia en ‘Pasapalabra’: los concursantes más legendarios antes de Manu Pascual y Rosa Rodríguez

A las puertas del bote más alto de la historia de Pasapalabra, el departamento de documentación de laSexta recuerda las palabras y los concursantes que hicieron leyenda. Un viaje por los grandes Roscos antes de una noche llamada a romper todos los récords.

La cuenta atrás ha comenzado en Pasapalabra. El concurso de Antena 3 afronta una noche histórica en la que uno de sus dos actuales aspirantes, Manu Pascual o Rosa Rodríguez, se hará con el bote más alto jamás entregado por el formato: 2.716.000 euros. Dos trayectorias extraordinarias, dos formas de resistir al Rosco y una sola certeza: mañana uno de ellos entrará en la lista de los concursantes más legendarios.

Para entender la magnitud del momento, basta con mirar atrás y recordar a quienes ya escribieron su nombre en letras de oro. Por ello, el departamento de Documentación de laSexta calienta motores con este vídeo antes de ese momento decisivo y recuerda algunos de los botes más emblemáticos de la historia del concurso. Premios que marcaron época y cuyos ganadores quedaron para siempre ligados al Rosco final. Todos ellos comparten un instante inolvidable: el segundo exacto en el que una palabra correcta cambió sus vidas.

Un viaje al pasado

El listón lo marcó Rafa Castaño, que el 16 de marzo de 2023 protagonizó uno de los finales más recordados del concurso. En un duelo de infarto frente a Orestes, la palabra "zabro" desató la locura y le entregó 2.272.000 euros, el mayor bote logrado hasta ahora.

Mucho antes, en 2006, Pasapalabra vivió una de sus grandes sorpresas. Eduardo Benito se llevó 2.190.000 euros en su primer día como concursante, resolviendo el Rosco con "Jiménez", el apellido del autor de Platero y yo. Entonces, el concurso estaba presentado por Jaime Cantizano, testigo de una hazaña como esta.

Otro capítulo inolvidable llegó en 2021 con Pablo Díaz, uno de los concursantes más queridos por la audiencia. Tras meses de resistencia, completó El Rosco con la palabra "dux", título del príncipe o magistrado supremo en las repúblicas de Venecia y Génova, y se llevó 1.828.000 euros.

La última vez que el Rosco cayó fue relativamente reciente. Ocurrió el 15 de mayo de 2024, cuando Óscar Díaz logró cerrar el círculo con "Fahrenkamp", apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold en Bremen. El premio: 1.816.000 euros y un lugar asegurado en la historia del concurso.

No menos épico fue el triunfo de Manuel Romero en 2004. Con Silvia Jato al frente del programa, la definición resonó en plató -"sombrío, tétrico, negro"- y la respuesta llegó fulminante: "tenebroso". El bote ascendía entonces a 1.023.000 euros.

En 2003, Ernesto García abrió un nuevo tiempo al convertirse en el primer ganador del bote en euros. La palabra "revólver" le otorgó 555.000 euros y el honor de inaugurar una nueva era en Pasapalabra.

También en 2021, Sofía Álvarez de Eulate escribió su propia gesta tras un largo camino hasta el Rosco final. Se llevó 466.000 euros al acertar "Herrmann", apellido del compositor de El hombre que vendió su alma... y eso que estuvo dándole largas a Pasapalabra durante tres años porque no se veía lo suficientemente preparada para estar a la altura.

Ahora, con todos esos momentos resonando en la memoria colectiva, Pasapalabra se enfrenta a su noche más grande. El bote supera cualquier cifra anterior y la pregunta flota en el aire: ¿será Manu Pascual o Rosa Rodríguez quien haga historia y rompa todos los récords? Mañana, el Rosco tiene la última palabra.

