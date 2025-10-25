La contundente respuesta de Ducati con los rumores de la salida de Bagnaia: "¡Basta!"

Gigi Dall'igna, jefe de la escudería boloñesa, ha sido tajante a la hora de hablar sobre el futuro del bicampeón del mundo. 'Pecco' se ha dado un respiro tras su victoria en la 'sprint' de Malasia.

Parece que 'Pecco' Bagnaia puede empezar a ver la luz a final del túnel. Después de unas semanas muy complicadas para el turinés, en las que se han puesto en duda su rendimiento como piloto, Bagnaia se ha reivindicado con una victoria en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Malasia.

'Pecco' se ha impuesto a Álex Márquez, que ha sido segundo, y a Fermín Aldeguer, que ha sido tercero, aunque el 'rookie' ha terminado siendo sancionado y ha perdido la tercera plaza a manos de Pedro Acosta.

Bagnaia ha recuperado sensaciones consigo mismo, con la moto y con Ducati. La relación con la escudería se había tensado durante las últimas semanas. Los rumores llegaron a tal punto de que se llegó a apuntar desde Italia que Ducati ya estaba pensando en el reemplazo de 'Pecco'.

Gigi Dall'igna, jefe de la escudería, se ha fundido en un abrazo muy emotivo con su piloto consciente de la importancia que tenía el triunfo. Además, Dall'igna ha querido salir en defensa de Bagnaia acallando los rumores de su salida de manera contundente: "Fin de ese discurso, basta".

"Ahora es pronto todavía, vamos a finalizar bien el 25 y hagamos bien el 26 antes de pensar en el 27. Pecco ha hecho una clasificación maravillosa y una carrera estupenda, ha demostrado que es un campeón que puede jugarse carreras y campeonatos. Debemos mantener la calma y debemos trabajar de manera conjunta para intentar el año que viene hacer una mejor temporada que la que ha hecho este año", ha asegurado el directivo italiano en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.