El surrealista accidente de Piastri: tuvo que abandonar por un 'choque' en las vueltas de calentamiento

El australiano dejó una de las imágenes más llamativas que se vayan a ver en toda la temporada. A falta de media hora para que comenzara la carrera, estrelló su McLaren contra el muro. Nada pudo hacer para disputar la prueba.

Oscar Piastri ha dejado, sin duda, uno de los momentos más sorprendentes de este comienzo de temporada. El australiano ha dejado 'helado' a todo el circuito de Albert Park después de sufrir un accidente en las vueltas de calentamiento.

El impacto le ha impedido poder disputar la carrera. Todo se produjo a media hora de que el semáforo se apagara por lo que McLaren se encontró en una situación sin tiempo alguno para reparar un coche visiblemente dañado.

El incidente sucedió en la conocida vuelta de 'instalación' o de calentamiento que hacen los pilotos alrededor de media hora antes de cada carrera. Oscar perdió el control de la parte trasera de su McLaren y eso le hizo irse directo contra el muro.

El choque fue fuerte destrozando una rueda y gran parte de la parte delantera del coche. Piastri, en su casa y con su público, no pudo salir a competir en una carrera en la que hubiera partido desde la quinta posición.

Por suerte, el australiano salió ileso del accidente aunque visiblemente decepcionado tras un incidente que le hace comenzar la temporada de la peor manera posible. Su compañero, Lando Norris ha terminado en quinto lugar por detrás de los dos Mercedes y los dos Ferrari.