Teherán, bajo una nube tóxica: los ataques de Israel al petróleo de Irán dejan al menos cuatro muertos en la capital

¿Qué está pasando? La ofensiva hebrea ha hecho que la ciudad despierte en una nube negra producto del crudo quemado. En Líbano, los israelíes han bombardeado un hotel dejando al menos cuatro fallecidos.

El conflicto en Oriente Medio ha escalado con ataques de Israel a instalaciones petroleras iraníes, dejando cuatro muertos y una nube tóxica sobre Teherán. El Ejército israelí también ha bombardeado Beirut, causando más muertes. Irán ha respondido lanzando misiles hacia Israel y atacando una base en Kuwait. Además, ha habido un ataque con drones en Bahrein, causando heridos y daños. La tensión ha afectado el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, lo que ha llevado a una subida del precio del combustible. Desde el inicio de los ataques el 28 de febrero, más de 1.000 personas han muerto en Irán.

"Un golpe muy duro". Eso dijo Donald Trump. Eso dijo el presidente de EEUU sobre lo que Irán iba a recibir. Sobre lo que Irán finalmente recibió. Porque Israel ha dado un paso más en la escalada. Porque los de Netanyahu han hecho crecer todavía más el conflicto y la guerra con su primer ataque sobre instalaciones petroleras iraníes. Con su primer bombardeo al crudo de Teherán en una ofensiva que ha dejado cuatro muertos.

En una que ha hecho que la capital del país se despierte en envuelta en una nube tóxica. Una mezcla de lluvia y de humo y que ha dejado nubes negras sobre Teherán que llevan tanto lluvia como petróleo quemado. Las breves precipitaciones que se produjeron tras la ofensiva dejaron charcos negros en las calles iraníes que contenían restos de combustible, haciendo que la Organización de Protección Ambiental de Irán advirtiese a los ciudadanos de que no salieran a las calles y que permanecieran en sus casas.

Es el resultado de los ataques contra las cuatro instalaciones petroleras y contra un centro de transferencia de productos petrolíferos en Teherán y Alborz. Uno que, además, ha causado cuatro muertos según cuenta Keramat Veis Karaami, director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos.

Así lo recoge IRNA. Así lo recogen de una fuente que afirma que los fallecidos son conductores de camiones cisterna. En ese sentido, ha tranquilizado a la población diciendo que hay suficiente crudo a la par que instó a que los ciudadanos no fueran en masa a las gasolineras.

Horas antes, el Ejército de Israel dijo haber atacado varios depósitos de combustible en Teherán que, según dicen, los usaban las fuerzas armadas iraníes.

Además, según informa EFE, Estados Unidos ha atacado varias comisarias y bases en Teherán, provocando daños en edificios civiles cercanos como sucedió en la plaza Nilufar, donde murieron 20 personas.

También han bombardeado al menos dos hospitales y han destruido un campo de fútbol sala, con capacidad para 12.000 personas.

Al menos cuatro muertos en Beirut

Las FDI, además, han vuelto a atacar Líbano. Han vuelto a lanzar una ofensiva sobre Beirut donde al menos otras cuatro personas han muerto en un bombardeo sobre un hotel que ha dejado ocho heridos.

Así lo recogen en 'L'Orient le Jour', dando una cifra de muertos que se suma a los tres fallecidos y nueve heridos de los que previamente informaron varios medios libaneses citando a fuentes del Ministerio de Salud.

Israel, por su parte, no ha hecho comentario alguno en relación a dicho incidente, pero las FDI sí han publicado un mensaje en el que afirmaron que estaban "atacando infraestructuras de Hizbulá en la zona de Dahiyeh".

Irán responde

Los hebreos han afirmado que Irán ha lanzado misiles hacia su territorio, lo que ha hecho que activasen sus sistemas de defensa. "Las FDI han identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio de Israel", han informado.

Han indicado que los sistemas de defensa están operando para interceptar esos proyectiles y que se han enviado alertas preventivas a los ciudadanos en las zonas potencialmente afectadas.

En Bahrein, las autoridades del país han informado de un nuevo ataque con drones iraníes que ha dejado al menos tres heridos y que ha ido dirigido hacia infraestructuras civiles. Entre ellas, una planta desalinizadora que ha sufrido daños.

"Como resultado de la flagrante agresión de Irán, tres personas han resultado heridas y hay daños materiales en un edificio universitario en Muharraq después de que cayeran fragmentos de misiles", ha indicado el Ministerio del Interior.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este domingo un nuevo ataque contra la base aérea de Al Adiri, en Kuwait, que dice haber alcanzado con drones y misiles balísticos.

"En esta ola de ataques, la unidad de misiles balísticos de la Armada de la Guardia Revolucionaria golpeó con precisión los centros de preparación y reparación de helicópteros de la base, los tanques de combustible de helicópteros y aviones y el edificio de comando de esta base terrorista, destruyéndolo severamente", ha hecho saber en un comunicado.

Mientras, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han reducido ya su producción de petróleo ante las alertas en el Estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del petróleo del mundo. Irán asegura que esa zona está bajo su control y ha amenazado con bombardear a todo aquel buque que pase por allí y que no siga los "protocolos".

Todo esto ha llevado a una suspensión del tráfico marítimo, algo que se está dejando notar en el precio del combustible con días y días de subida.

La empresa Abu Dhabi National Oil Co. ha afirmado que está "gestionando los niveles de producción en alta mar para satisfacer las necesidades de almacenamiento", en un comunicado recogido por la agencia Bloomberg. De la misma manera, Kuwait Petroleum Corp. ha anunciado una reducción de la producción en sus yacimientos petrolíferos y refinerías ante las "amenazas iraníes contra el paso seguro de barcos por el Estrecho de Ormuz".

Porque el conflicto sigue escalando. Porque la guerra en Oriente Medio suma una jornada más con ataque, bombardeos, ofensivas y sumando más cadáveres. Desde el 28 de febrero, desde ese día en que comenzaron los ataques sobre Teherán, ya son más de 1.000 personas las que han perdido la vida en Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.