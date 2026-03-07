Ahora

Impacto de la guerra

Bombardeos a la cartera en forma de gasolina: la guerra en Irán deja los depósitos del mundo en 'standby'

Los detalles Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio, el diésel ha subido 16 céntimos de media y la gasolina, 10 céntimos.

Imagen de una gasolinera de Cantabria: los precios aumentan tras la guerra en Irán.
El conflicto en Oriente Medio, que comenzó el sábado pasado con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, han afectado al mundo entero en forma de gasolina. Los precios de los carburantes se han disparado con esta nueva guerra y es que en solo una semana el diésel ha subido 16 céntimos de media y la gasolina, 10 céntimos. Asimismo, llenar un depósito de gasóleo calefacción para casa son ya 400 euros mas que hace unos días y los bombardeos a la cartera solo acaban de empezar.

Entre otros lugares y estaciones de servicio, en Cantabria ha subido nada más y nada menos que nueve céntimos. Por su parte, un vecino sostiene que "toca bajar las orejas como un burro y tirar para adelante, no queda otra".

Asimismo, la población lo tiene claro: "Es por Donald Trump y por el de Israel (Benjamin Netanyahu)", dice un hombre tras observar los nuevos precios. El gasóleo ha subido de 1,47 a 1,60 euros en estos siete días y la gasolina ha pasado de costar 1,43 a 1,65 euros.

En Barcelona tampoco se libran de esta subida: "En la moto no se nota tanto porque son menores cantidades, pero en el coche empieza a doler bastante", explica un joven. Así, el barril de Brent también subió tras el ataque y continúa su crecida enfilándose a los 100 dólares.

En Valencia ocurre más de lo mismo, donde una mujer asegura que "los precios van a seguir subiendo y la gente ya está llegando los depósitos a la espera de que suba aún más". De hecho, algunos ya han empezado a utilizar las bicicletas: "Con estos precios, mejor eso".

