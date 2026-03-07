Bombardeos a la cartera en forma de gasolina: la guerra en Irán deja los depósitos del mundo en 'standby'

Los detalles Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio, el diésel ha subido 16 céntimos de media y la gasolina, 10 céntimos.

El reciente conflicto en Oriente Medio, iniciado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha provocado un aumento significativo en los precios de los carburantes a nivel mundial. En solo una semana, el diésel ha subido 16 céntimos de media y la gasolina 10 céntimos, lo que ha encarecido el llenado de depósitos y ha impactado en la economía doméstica. En Cantabria, por ejemplo, el incremento ha sido de nueve euros. La población atribuye esta situación a líderes como Donald Trump y Benjamin Netanyahu. En ciudades como Barcelona y Valencia, los ciudadanos notan cómo el coste del combustible afecta sus bolsillos, optando algunos por alternativas como la bicicleta.

El conflicto en Oriente Medio, que comenzó el sábado pasado con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, han afectado al mundo entero en forma de gasolina. Los precios de los carburantes se han disparado con esta nueva guerra y es que en solo una semana el diésel ha subido 16 céntimos de media y la gasolina, 10 céntimos. Asimismo, llenar un depósito de gasóleo calefacción para casa son ya 400 euros mas que hace unos días y los bombardeos a la cartera solo acaban de empezar.

Entre otros lugares y estaciones de servicio, en Cantabria ha subido nada más y nada menos que nueve céntimos. Por su parte, un vecino sostiene que "toca bajar las orejas como un burro y tirar para adelante, no queda otra".

Asimismo, la población lo tiene claro: "Es por Donald Trump y por el de Israel (Benjamin Netanyahu)", dice un hombre tras observar los nuevos precios. El gasóleo ha subido de 1,47 a 1,60 euros en estos siete días y la gasolina ha pasado de costar 1,43 a 1,65 euros.

En Barcelona tampoco se libran de esta subida: "En la moto no se nota tanto porque son menores cantidades, pero en el coche empieza a doler bastante", explica un joven. Así, el barril de Brent también subió tras el ataque y continúa su crecida enfilándose a los 100 dólares.

En Valencia ocurre más de lo mismo, donde una mujer asegura que "los precios van a seguir subiendo y la gente ya está llegando los depósitos a la espera de que suba aún más". De hecho, algunos ya han empezado a utilizar las bicicletas: "Con estos precios, mejor eso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.