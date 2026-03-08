Albares afirma que la guerra de Irán tendrá "consecuencias incalculables" y apunta a EEUU: "Afecta más a Europa que a su promotor"

¿Qué ha dicho? El ministro de Exteriores ha apuntado a la OTAN por no informar de los avances nucleares iraníes y carga contra un Feijóo del que dice "se siente cómodo siendo el líder del partido de la guerra, como Aznar en Irak".

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha advertido que la guerra en Irán impacta más a Europa que a Estados Unidos, al que acusa de ser "promotor" del conflicto. En una entrevista con 'El País', Albares subrayó que el conflicto representa una "violación flagrante del derecho internacional" y que Europa enfrenta el riesgo de un aumento del coste de vida y una llegada masiva de refugiados. Criticó la falta de información a Europa sobre el conflicto y destacó la necesidad de una respuesta más firme de la Unión Europea. También mencionó la propuesta de Francia de crear una coalición para proteger las vías marítimas, aunque señaló que no ha discutido esto con su homólogo francés. Albares enfatizó la preocupación por el desplazamiento masivo de personas, comparándolo con la crisis de refugiados sirios en 2015. Además, criticó a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por su postura en política internacional.

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha alertado de que la guerra en Irán afecta más a Europa que a Estados Unidos, al que tilda de "promotor" del conflicto, y ha advertido de que está en juego tanto "el alza del coste de la vida" como "la llegada masiva y descontrolada de refugiados desesperados".

Así lo ha dicho en una entrevista con 'El País', donde ha destacado que "todo está en juego por una guerra de la que ni se informó ni se preguntó a Europa". Albares, en ese sentido, ha calificado el conflicto como una "violación flagrante del derecho internacional con consecuencias incalculables".

El ministro ha puesto el foco en Estados Unidos, en una Unión Europea de la que pide "una voz más firme, más clara y más contundente", y también en Mark Rutte y en la OTAN. Según ha expresado, no se informó a los países de la alianza de que Irán estaba a punto de tener armas nucleares.

"En cualquier caso, nada justifica una guerra unilateral. Sin informar a socios y aliados esto es una violación del derecho internacional", ha expuesto, haciendo un llamamiento a la desescalada y a la vuelta a la mesa de negociación.

Además, ha hablado de la propuesta de Francia de crear una coalición para preservar las vías marítimas esenciales, con el Estrecho de Ormuz como punto clave en el conflicto: "No estamos ahora mismo en eso. No he tenido ningún contacto con mi colega francés al respecto".

Porque preocupan los precios de la energía y del combustible. Porque Albares, además de a eso, ha apuntado a los movimientos de población y ha recordado la llegada de un millón de sirios a Europa por la guerra en 2015.

"Hablamos ahora de un país como Irán que cuenta con casi 100 millones de personas. Podríamos estar ante un movimiento de población como el de Siria, pero de unas dimensiones mucho mayores", ha resaltado.

Albares, que ha explicado que la evacuación de la embajada en Irán se he ha producido al no darse "las condiciones mínimas de seguridad", ha apuntado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y afirma que "no comprende lo que habla".

"Para hablar del derecho internacional antes hay que respetar los derechos humanos, ya que son una parte del derecho internacional", ha expresado Albares en la entrevista, donde expone que Feijóo "se siente cómodo siendo el líder del partido de la guerra, como lo fue Aznar en Irak".

