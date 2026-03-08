Ahora

Oriente Medio, bajo las bombas

Albares afirma que la guerra de Irán tendrá "consecuencias incalculables" y apunta a EEUU: "Afecta más a Europa que a su promotor"

¿Qué ha dicho? El ministro de Exteriores ha apuntado a la OTAN por no informar de los avances nucleares iraníes y carga contra un Feijóo del que dice "se siente cómodo siendo el líder del partido de la guerra, como Aznar en Irak".

Albares, ministro de ExterioresAlbares, ministro de ExterioresAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha alertado de que la guerra en Irán afecta más a Europa que a Estados Unidos, al que tilda de "promotor" del conflicto, y ha advertido de que está en juego tanto "el alza del coste de la vida" como "la llegada masiva y descontrolada de refugiados desesperados".

Así lo ha dicho en una entrevista con 'El País', donde ha destacado que "todo está en juego por una guerra de la que ni se informó ni se preguntó a Europa". Albares, en ese sentido, ha calificado el conflicto como una "violación flagrante del derecho internacional con consecuencias incalculables".

El ministro ha puesto el foco en Estados Unidos, en una Unión Europea de la que pide "una voz más firme, más clara y más contundente", y también en Mark Rutte y en la OTAN. Según ha expresado, no se informó a los países de la alianza de que Irán estaba a punto de tener armas nucleares.

"En cualquier caso, nada justifica una guerra unilateral. Sin informar a socios y aliados esto es una violación del derecho internacional", ha expuesto, haciendo un llamamiento a la desescalada y a la vuelta a la mesa de negociación.

Además, ha hablado de la propuesta de Francia de crear una coalición para preservar las vías marítimas esenciales, con el Estrecho de Ormuz como punto clave en el conflicto: "No estamos ahora mismo en eso. No he tenido ningún contacto con mi colega francés al respecto".

Porque preocupan los precios de la energía y del combustible. Porque Albares, además de a eso, ha apuntado a los movimientos de población y ha recordado la llegada de un millón de sirios a Europa por la guerra en 2015.

"Hablamos ahora de un país como Irán que cuenta con casi 100 millones de personas. Podríamos estar ante un movimiento de población como el de Siria, pero de unas dimensiones mucho mayores", ha resaltado.

Albares, que ha explicado que la evacuación de la embajada en Irán se he ha producido al no darse "las condiciones mínimas de seguridad", ha apuntado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y afirma que "no comprende lo que habla".

"Para hablar del derecho internacional antes hay que respetar los derechos humanos, ya que son una parte del derecho internacional", ha expresado Albares en la entrevista, donde expone que Feijóo "se siente cómodo siendo el líder del partido de la guerra, como lo fue Aznar en Irak".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza a Irán con una "destrucción total": "Han pasado de ser el matón al perdedor de Oriente Medio"
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. 'Furia Épica' del precio del petróleo: el crudo se dispara ante el bloqueo de Ormuz y la promesa incumplida de Trump
  4. Búsqueda por tierra, agua y aire: un helicóptero y perros para hallar al conductor desaparecido en el río Mogent
  5. Elena, una de las mujeres trabajadoras que hacen historia siendo cantera: "Este trabajo no tiene género"
  6. Ceses, expulsiones, traiciones y despechos: el clima más tenso al que se enfrenta Vox hasta la fecha