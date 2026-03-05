Ahora

David Ferrer reacciona a las palabras de Ferrero sobre Carlos Alcaraz: "Hay mucho cariño, han vivido cosas muy buenas"

El capitán de la Copa Davis se alegra de ver la respuesta de Ferrero en la que reconoce que volvería a ser el entrenador de Carlos Alcaraz si este se lo pidiera.

Juan Carlos Ferrero ha reconocido en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol que si Carlos Alcaraz le llama para volver a ser su entrenador él aceptaría. Y el capitán de la Copa Davis, David Ferrer, se ha mostrado contento por esta reacción.

Dice que hay "mucho cariño" entre ambos y está de acuerdo en que a veces las segundas partes sí son buenas.

"Hay mucho cariño. Han vivido cosas muy importantes, muy buenas. Me alegra. La película de El Padrino, la segunda parte es una de las mejores películas que hemos visto en la historia del cine. ¿Por qué no?", dice David Ferrer en el micrófono de 'Jugones'.

