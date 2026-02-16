Ahora

Deportes de invierno

Los JJOO de invierno desatan la pasión por el curling en las redes: las mejores imitaciones con aspiradoras y fregonas

Los detalles La fiebre del curling también ha hecho que cada vez más personas se interesen por saber dónde jugarlo en España.

Curling con una aspiradora y una escoba
Los Juegos Olímpicos de Invierno han descubierto a muchas personas el curling y muchos, sorprendidos por el funcionamiento de este deporte, se han lanzado a imitarlo.

Al preguntar por la calle, cada persona explica qué es el curling a su manera. Algunos dicen que es "como la petanca, pero en Noruego", mientras otros lo ven como "fregar pero sobre hielo y con una bola".

En redes sociales, se encuentran multitud de vídeos de divertidas réplicas en casa, en las que utilizan desde teteras a un aspirador, y siempre acompañadas de una fregona o escoba. Al final, de la imitación surge también el interés.

Nagore Ramírez de la Piscina, coordinadora técnica de curling de la FEDHielo, ha contado a laSexta que esta semana "hemos recibido en la Federación un montón de consultas de dónde jugar a curling o cómo montar un club".

Unas dudas para que deje de ser el gran desconocido de los deportes de invierno. Porque algunos saben simplemente qué es el curling, pero nada sobre su funcionamiento o sus normas, mientras otros dicen que consiste en "meter unas bolas en círculo".

"La pista tiene 45 metros tienes que hacer un sprint barriendo de unos 30 metros. Tienes que tener buena forma", explica Ramírez. El curling es considerado el ajedrez del hielo, un deporte que requiere de táctica, técnica y precisión, y al que cada vez le salen más imitadores.

