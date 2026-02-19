La viva imagen de la desolación: así se quedó Fernando Alonso tras el KO de su Aston Martin

Así se quedó Fernando Alonso tras el KO de su Aston Martin

El AMR26 del piloto asturiano dijo basta en plena simulación de carrera durante la jornada de tarde en Bahréin.

Ya no volveremos a ver a Fernando Alonso subido al AMR26 al menos hasta dentro de dos semanas, cuando Australia abra el telón de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El ovetense se ha despedido este jueves de su monoplaza en Sakhir después de que este se rompiera en plena simulación de carrera.

Tras dar 40 vueltas por la mañana y ver que el motor Honda aguantaba a pesar de ir limitado en términos de velocidad punta, el bicampeón se lazó a por una simulación en la tarde.

Sin embargo, tras 26 vueltas, junto antes de alcanzar la curva 4, provocó la primera bandera roja del día después de una aparente pérdida de potencia de su motor.

Alonso detuvo el coche en una zona segura y se quedó junto a las protecciones observando cómo la grúa se llevaba su coche.

La imagen, completamente desoladora para poner punto y final a una pretemporada en Bahréin de la que Fernando se lleva 68 vueltas y una profunda decepción.