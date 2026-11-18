Los detalles Sánchez y Feijóo se preparan ya a esta hora para su enfrentamiento. Para el 'cara a cara', que verán aquí en laSexta, y en el que la corrupción va a centrar el debate. Los dos se reinvindican como implacables contra la corrupción. Uno dice que ha tomado medidas y otro asegura que llega limpio.

Cuenta atrás para el cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección Pedro Sánchez y el candidato del PP Alberto Núñez Feijóo. Un cara a cara para el que laSexta ha preparado una programación especial que comenzará a las 20:00 horas de este jueves con un Al Rojo Vivo presentado por Antonio García Ferreras y que seguirá también después de emitir el cara a cara con el mejor análisis en una mesa integrada por Pablo Simón, Lluís Orriols, Pablo Montesinos, Ignacio Escolar y María Llapart, entre otros.

Hoy los equipos de comunicación de PSOE y PP han visitado el plató de la Academia de la Televisión en el que tendrá lugar el debate. Allí han comprobado hasta el más mínimo detalle, como los asientos que ocuparán Sánchez y Feijóo, los tiros de cámara y los planos que se darán.

Mientras, en el plató de la Academia de la Televisión siguen trabajando contrarreloj. Según ha podido comprobar laSexta, prueban pantallas, encuadres y distancias alrededor de una mesa improvisada a la espera de que llegue la definitiva, que está aún en los talleres.

Y todo para el que será uno de los momentos clave de la campaña electoral del 29N. Mientras, tanto el líder del PP como su homólogo socialistas han reservado hoy su agenda para preparar su choque.

Según fuentes de Moncloa, Sánchez llega a este cara a cara con la tranquilidad de tener "los deberes hechos" y con unos datos económicos que creen que le respaldan. Eso sí, las mismas fuentes admiten que creen que enfrente se van a encontrar a un Feijóo que "va a intentar embarrar todo", porque asegura esa ha sido, la estrategia que ha llevado estos años liderando la oposición.

Y frente a esa estrategia, lo que dicen los socialistas es que este debate es una gran oportunidad, primero, para desmontar todos los bulos y mentiras del Partido Popular y segundo, para confrontar modelos. Cuatro años de avances con el PSOE o cuatro años de motosierra y de recortes, advierten.

Por su parte, desde el PP también hablan de tranquilidad y ponen la presión sobre Sánchez. El equipo más cercano a Feijóo, en conversación con laSexta, apunta a dos factores para creer que la presión está en Sánchez. Por un lado, recuerdan que el líder de la oposición salió muy bien del debate con Sánchez de las anteriores elecciones genrales, en 2023. Y por otro lado, porque dicen que las encuestas sitúan al PSOE a unos cinco puntos del PP.

Con este escenario, reiteran desde el entorno de Feijóo que "está tranquilo", pero con "muchas ganas" y que va a combinar en el debate de este jueves "la moderación con un examen exigente a la gestión" de un presidente que, dicen, "tendría que haberse marchado hace mucho tiempo.

El cara a cara se celebrará en el Plató A de Madrid Content City, de Secuoya Content Group, y estará dividido en cinco bloques temáticos, acordados por el PSOE y el PP: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

El sorteo celebrado por la Academia de Televisión determinó que Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará. Una cita con la que laSexta muestra, una vez más, su capacidad informativa y de análisis con los expertos más preparados y desde la objetividad, y se suma a la cobertura electoral del Grupo Atresmedia.

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