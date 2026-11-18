El extenista Tim Henman ha explicado que estuvo muy pendiente de cómo se saludaron el murciano y el alicantino.

"Habría sido un poco incómodo..."

Antes de debutar en las ATP Finals ante Frances Tiafoe y después de un año sin contacto, Carlos Alcaraz se reencontró con Juan Carlos Ferrero en Turín.

El alicantino, que ya entrena a Ben Shelton, reconoció posteriormente que el reencuentro fue "extraño".

Pues bien, en declaraciones a 'Sky Sports', Tim Henman, que estaba presente en el entrenamiento desde las gradas, ha aportado más detalles.

"Estábamos aquí, un poco pendientes de eso, y cuando Juan Carlos Ferrero entró en la pista, realmente se notaba que era la primera vez que tenían algún tipo de contacto desde que se separaron", arrancó.

Según el extenista, Ferrero, algo incómodo, miró para otro lado mientras Carlitos estaba junto a su equipo.

"Sin duda se vio a Ferrero mirando al otro extremo de la pista al equipo de Alcaraz, pero sí, creo que habría sido un poco incómodo en esos primeros momentos. Pero creo que todos lo habrían superado", señaló.