La escudería de Silverstone ha anunciado la segunda participación del bicampeón del mundo de Fórmula 1 en la carrera más dura del mundo.

Desde hace prácticamente dos meses se lleva rumoreando con la posibilidad de que Fernando Alonso corra la próxima edición del Rally Dakar y este martes 17 de noviembre se ha confirmado la noticia.

Lo ha hecho su equipo, Aston Martin, a través de un comunicado emitido en su página web en el que informa que le acompañarán el nueve veces campeón del mundo de rally, Sébastien Loeb, y el vigente campeón del mundo de rally raid de la FIA, Lucas Moraes.

Será la segunda ocasión en la que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 surque las dunas después de su participación en la edición de 2020.

Entonces quedó 13º junto a Marc Coma al volante de un Toyota Hilux, y siete años después volverá con un coche de Prodrive, antiguo Dacia (ganó el pasado Dakar con Al Attiyah al volante), y estará diseñado por Aston Martin.

En el citado comunicado, el propio Alonso ha hablado: "Tras decidir continuar compitiendo en la Fórmula 1 con Aston Martin Aramco, reflexioné detenidamente sobre el Dakar. Al final, la decisión fue sencilla. Quería afrontar el reto por completo y competir tanto en la Fórmula 1 como en el Rally Dakar en el mismo año".

"En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la dominan. Es muy importante volver a tener a Marc a mi lado, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas contamos con un equipo excepcional", ha explicado.

"La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras, y retos como este son la razón por la que me apasiona competir. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr", ha añadido el piloto de 45 años, que ya tiene plan entre el 9 y 23 de enero en las dunas de Marruecos.