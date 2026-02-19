Fernando Alonso, 'cazado' en una reunión de Aston Martin: ¿A qué se debe su actitud?

'DAZN' ha pillado al bicampeón del mundo de Fórmula 1 hablando con su compañero y con Enrico Cardile tras decir adiós a la pretemporada.

Si la de este miércoles fue una jornada desastrosa para Aston Martin que terminó con reunión en la cumbre de Lance Stroll, Adrian Newey, Lawrence Stroll y Enrico Cardile, este jueves se ha repetido la escena en Sakhir.

Eso sí, ha sido tras un día aún peor que el del miércoles debido a la rotura del AMR26 cuando Fernando Alonso se encontraba haciendo una tanda larga de vueltas.

En este caso, ha sido el asturiano el que ha estado presente en la reunión junto a su compañero y a Cardile.

No estaban ni el dueño ni el jefe del equipo, pero ha llamado la atención la actitud de los presentes.

Tanto Alonso como Stroll, mientras ofrecían sus puntos de vista sobre el coche, se reían, mostrando una aparente actitud de tranquilidad tras un día negro. Llamativo, cuando menos.

Con el KO de Aston Martin este jueves, Fernando Alonso ya no se volverá a subir al monoplaza hasta dentro de dos semanas para la disputa de los primeros libres del Gran Premio de Australia que levantará el telón de la nueva temporada.