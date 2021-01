Fernando Alonso es uno de los grandes nombres de este próximo Mundial de Fórmula 1 de 2021. El asturiano, bicampeón con Renault, regresa a 'casa' para competir con los galos bajo el nombre de Alpine en un campeonato en el que coincidirá, de nuevo, con Vettel, Sainz, Raikkonen... y a saber si con Lewis Hamilton.

Desde que anunciase su 'retirada', o más bien su adiós temporal y se viviese esa mítica escena en Abu Dabi con él, Vettel y Hamilton haciendo una buena exhibición al final de la carrera, Alonso, como ha reconocido, "tenía otras cosas" en su cabeza.

"Mi cabeza estaba con la IndyCar y la Triple Corona. Quería acabar el WEC de la mejor forma posible, y el GP de Australia y Sebring 2019 chocaban", expone Fernando en 'WTF1'.

Alonso reconoce que tenía ganas de probar otras cosa: "Quería ganar el Mundial de Resistencia, completar el segundo Le Mans, Daytona... las 24 Horas con un Cadillac. Y el 'feeling' de intentar correr en el Dakar en 2020".

"La F1 no me parecía atractiva en ese momento. Pensé, mejor parar aquí, y no sé si volveré con las nuevas reglas de 2021. Diremos que es mi última carrera", recuerda hablando de Abu Dabi 2018..

Ahora bien, Alonso está de vuelta y explica la razón: "Tras completar algunos de esos retos pensé que era el momento adecuado para volver, incluso aunque las nuevas reglas sean para 2022".

Es más, aprovechó para lanzar un claro mensaje a sus rivales y para meterles miedo: "Me siento bien, me siento joven y fuerte. Volvamos a intentarlo".

Fernando Alonso ya conoce varias cosas de este nuevo proyecto en Alpine. Primero, su coche, algo realmente importante. Y luego, también, el nombre de su nuevo jefe tras el despido de Abiteboul: Davide Brivio.

Esteban Ocon ya se ha mostrado sorprendido por cómo está el asturiano en lo relativo a forma y ganas, y si el coche funciona y es una evolución lógica del Renault, los podios, ya logrados este pasado 2020, son una opción más que posible para el bicampeón.

