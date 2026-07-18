Ni con las mejoras de Aston Martin: Fernando Alonso ve demasiado lejos a los coches de Q2

El piloto asturiano lamenta que las posiciones 13 o 14 estén a más de dos segundos y no sabe si con las mejoras llegará a esa zona de la parrilla.

La mejora de Aston Martin podría estar en dos segundos según algunas informaciones que llegan del paddock. Sin embargo, ese tiempo no sería suficiente para llegar a las posiciones que luchan por los puntos. Ha sido Fernando Alonso el que ha hablado de ello tras la clasificación del Gran Premio de Bélgica de este sábado.

Lamenta Fernando que esos coches estén demasiado lejos: "Ojalá veamos algún paso. Pero ves la distancia con los coches que están en Q2 en el 13 o 14, y está en dos segundos y medio. Quizá esté difícil, y eso que es un puesto normal".

"De momento nos mantenemos ahí, pero lógicamente demasiado lejos, esperando ya a la semana que viene a ver si vemos algún progreso", dice un Fernando que espera con muchísimas ganas las actualizaciones que prepara Adrian Newey para el Gran Premio de Hungría de la próxima semana.

Esas actualizaciones serán aerodinámicas, pero no en el motor. La unidad de potencia de Honda tendrá que esperar.

"Cambiaremos el motor en Zandvoort también cuando llegue la evolución, así que las penalizaciones no son tan estratégicas, sino porque no tenemos muchas piezas. Tuvimos roturas en las primeras carreras, otra en Barcelona... y Lance Stroll en Silverstone. Estamos cortos de piezas, no es estrategia", explica el piloto asturiano.

Fernando saldrá penúltima en Spa después de la sanción a Isack Hadjar por cambiar algunos elementos en el coche. Quizá la última carrera luchando en las últimas posiciones de la parrilla.

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