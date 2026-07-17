Lance Stroll, ansioso ante las esperadas mejoras de Aston Martin: "Hungría será una buena prueba"

Lance Stroll aún confía en la llegada de las mejoras a Aston Martin: "Antes o después del parón..."

El piloto canadiense espera que las mejoras que pretende aplicar la escudería británica en el GP de Hungría sirvan para resolver los problemas que acumulan desde la pretemporada.

Aston Martin espera con ganas la llegada de las ansiadas mejoras que aportarían un mejor rendimiento al equipo para el segundo tramo de la temporada. Aunque ya es más que sabido que los británicos no cuentan con opciones para ganar, una simple progresión les sirve para acabar satisfechos el campeonato.

Tal es así la situación, que Lance Stroll se ha mostrado positivo a la hora de hablar de las mejoras que llegarán en el GP de Hungría. "Solo podemos ir hacia adelante, eso es lo positivo. Hasta ahora ha sido bastante terrible, no hay nada que nos guste de nuestro coche, no tiene puntos fuertes, así que solo podemos mejorar", ha confesado el canadiense ante la prensa.

En declaraciones recogidas por el 'Diario AS', Stroll ha incidido en los dos principales problemas que atraviesa la escudería desde el inicio del Mundial: la manejabilidad y la potencia en el AMR26.

"Hay dos problemas distintos: tenemos mucho que mejorar en cuanto a la manejabilidad, nos falta potencia, pero también tenemos muchos problemas de equilibrio, limitaciones y carga aerodinámica, necesitamos mucha más", añade el piloto, antes de afrontar dos pruebas como serán Spa y Hungría.

Por último, el canadiense ha sido realista a la hora de tratar la situación actual de Aston Martin. "Creo que va a mejorar, pero ¿vamos a tener la potencia de Mercedes o Red Bull? No lo creo, no es lo que esperamos, pero igual que con el chasis, espero que nos acerquemos mucho más en una carrera; sería una buena señal", ha concluido Stroll.

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