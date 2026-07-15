La verja de Gibraltar pasa a la historia: "Para nosotros es un sueño"

El contexto Desde antes de las 00:00 horas de este 15 de julio, decenas de gibraltareños y de vecinos de La Línea esperaban a ambos lados de la verja para vivir el momento histórico de la desaparición de este paso fronterizo.

Centenares de personas, incluyendo al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y al alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, celebraron el fin de la verja fronteriza entre Gibraltar y España con gran emoción. Desde antes de la medianoche del 15 de julio, gibraltareños y vecinos de La Línea esperaban para presenciar este momento histórico, fruto del acuerdo entre la UE y Reino Unido tras el Brexit. La desaparición de la verja, que simboliza el fin de una era, permitirá a los 15,000 trabajadores transfronterizos y a los ciudadanos moverse libremente, integrando a Gibraltar en el espacio Schengen. La noche estuvo cargada de recuerdos y agradecimientos, especialmente hacia el gobierno español por facilitar el acuerdo.

Centenares de personas, entre ellas el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, han celebrado esta medianoche el fin de la verja con una explosión de alegría y emoción que ha desbordado el que hasta ahora era considerado uno de los pasos fronterizos más pequeños del mundo.

Desde antes de las 00:00 horas de este 15 de julio, hora en la que técnicamente ha entrado en vigor de forma provisional el tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el encaje del Peñón tras el Brexit, decenas de gibraltareños y de vecinos de La Línea esperaban a ambos lados de la verja para vivir el momento histórico de la desaparición de este paso fronterizo.

"Es un día tremendamente emocionante, para nosotros es un sueño, no nos lo creemos", decían Paul y María José Cartwright, un matrimonio -él gibraltareño y ella de La Línea- que querían ser los primeros, como muchos otros, en pasar la verja sin tener que mostrar su documentación a los policías gibraltareños y españoles.

Los primeros en pasar han sido, casi abrazados, Fabian Picardo y Juan Franco. Minutos después centenares de personas se han agolpado para hacer ese paso de un lado y de otro, la mayoría de ellas grabando el momento con sus teléfonos móviles, gritando y coreando.

"Sabía que las emociones se iban a desbordar en una noche como esta, somos dos pueblos hermanos y vecinos", decía Picardo, quien se acordaba de que algo parecido se vivió en 1982, cuando el primer gobierno de Felipe González decretó la apertura para peatones de la verja, que había permanecido cerrada durante trece años por orden del dictador Francisco Franco.

Al pasar esta noche por primera vez sin necesidad de atravesar un control fronterizo ha pensado que "se acabó la era de Franco". El alcalde de La Línea estaba "muy emocionado y muy contento" de vivir este hito. Se le venían a la cabeza "muchas imágenes familiares", especialmente la de su abuela, que fue costurera en Gibraltar hasta que Franco ordenó en 1969 el cierre de la verja.

Esta noche es "un homenaje a todas esas personas que han pasado aquí (en el paso fronterizo) tantísimas horas teniendo que esperar colas", comentaba. El alcalde ha mostrado su "agradecimiento total y absoluto al gobierno de español, porque probablemente en otras condiciones políticas este acuerdo no hubiera llegado a buen fin".

La victoria de España frente a Francia en el Mundial ha teñido de más euforia el momento histórico del fin de la verja de Gibraltar, que ha congregado desde adolescentes que festejaban que pueden pasar por fin a la colonia británica sin sus padres, hasta a ancianos a los que aun les cuesta creer que lo que un día fue un "pequeño muro de Berlín" vaya a convertirse en una calle abierta. "Somos dos pueblos hermanos, aquí la política sobra. Esto es un bien común para nosotros y para ellos", decía un linense.

La desaparición de la verja es el principal impacto de la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit, que contempla la integración de la colonia británica en el espacio a Schengen de la mano de España, por lo que los controles pasarán a hacerse en el aeropuerto y en el puerto. Su caída inaugura una nueva etapa en la zona, especialmente para los 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día entran al Peñón.

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