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"No es como si volviera y..."

Una leyenda explica por qué Carlos Alcaraz no será favorito para ganar el US Open

Andy Roddick considera que el murciano "necesita práctica", por lo que aunque llegue a Nueva York "Sinner sigue siendo el gran favorito".

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

Finalizado Wimbledon con la victoria de Jannik Sinner y antes de que arranque la gira norteamericana en pista dura, Andy Roddick ha explicado lo que espera que ocurra en el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Para el que fuera número 1 del mundo, el italiano es el gran favorito para levantar su sexto 'major' aunque Alcaraz vuelva al circuito tras su lesión.

"Sinner sigue siendo el gran favorito para el US Open, incluso si Alcaraz regresa", ha explicado en su podcast 'Served'.

Roddick considera que el murciano "necesita práctica": "No es como si volviera y de repente fuera de nuevo su mejor versión".

"Esperamos que se recupere pronto. Significa muchísimo para este deporte y la historia de Sinner es mucho mejor con Alcaraz", ha añadido Andy.

Tras su lesión en su debut en el Conde de Godó y tras perderse Madrid, Roma, Roland Garros, la gira de hierba y Canadá, se espera que Alcaraz reaparezca en el Masters 1000 de Cincinnati, justo antes del US Open.

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