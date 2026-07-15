Timothée Chalamet, entre las estrellas que vieron el Francia-España: Javier Bardem y Usain Bolt, en la grada

El enfrentamiento en semifinal entre Francia y España generó mucha expectación, aunque tras el primer gol de Oyarzabal, quienes iban con 'les bleus' empezaron a perder la esperanza. Entre ellos estaba Timothée Chalamet.

Bajo unas gafas de sol y con una sudadera de la Selección de Francia estaba él, con la esperanza de que 'les bleus' pasaran a la final. El actor Timothée Chalamet, estadounidense pero también con nacionalidad francesa —su padre es francés—, fue una de las estrellas vistas en las gradas del estadio Dallas de Arlington, donde se disputó el partido de semifinal entre Francia y España y que acabó con una relativamente fácil victoria para los españoles.

Durante la segunda parte del partido, cuando España ya ganaba 0-2, las cámaras mostraron al actor de Hollywood ante todo el estadio, a lo que él respondió señalando el escudo de su sudadera. Parte del estadio lo abucheó. A su lado, su padre, Marc Chalamet, periodista y corresponsal en Nueva York para el diario francés 'Le Parisien' y colaborador también como editor para Naciones Unidas. Durante su paso por el estadio, se acercó a conocer a unas emocionadas animadoras, el equipo de 'cheerleaders' de los Dallas Cowboys, el equipo de fútbol americano que juega en el AT&T Dallas como local desde hace casi dos décadas.

También se detuvo a hablar con otra de las caras conocidas que ha sido vista en más de un partido, la de David Beckham, acompañado de su mujer, Victoria Beckham. Precisamente el inglés fue objeto de una reciente polémica a la que respondió en las redes sociales, después de ser visto celebrando emocionado un gol de Inglaterra, que se juega esta noche su pase a la final ante Argentina, mientras ella parecía no estar interesada. "Ella estaba celebrándolo por dentro, lo prometo. Sus reacciones sólo fueron un poco más lentas que las mías", respondió el exfutbolista y ahora presidente del Inter de Miami y copropietario del Salford City.

A este Francia-España acudieron también sus hijos Harper, Romeo y Cruz, este último acompañado de su actual pareja, la cantante Jackie Apostel.

Javier Bardem no se ha perdido un partido

Como era de esperar, otro de los presentes en la gradas fue Javier Bardem, que ha sido visto en todos los partidos de la Selección Española en el Mundial. En el partido ante Portugal, con el que se ganó el pase a cuartos, el actor fue criticado por animar al combinado nacional sin llevar la camiseta. A su lado, Penélope Cruz acudía con una camiseta con los colores de la bandera nacional.

El actor español respondió a las críticas en su perfil de Instagram con una camiseta de la Selección Española y una bandera, acompañada de palabras que apuntaban a que en "esta España de colores tan vivos cabemos todos", pero también insistiendo en que el "patriotismo más sólido no consiste en imponer una única forma de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades".

En el España-Francia, Bardem vistió los colores de la Selección, con el 26 de Borja Iglesias. La misma que llevaba cuando España echó a Bélgica de la Copa del Mundo en cuartos, entonces acompañado de una Penélope Cruz vistiendo la camiseta blanca, la segunda equipación de La Roja para este Mundial que ha desatado la locura en las calles. Y en esta semifinal, también aprovechó para levantar una camiseta pidiendo la libertad para Palestina y enviando un mensaje a los palestinos: "La existencia es resistencia".

También el exatleta jamaicano Usain Bolt acudió a Arlington para disfrutar del partido, donde compartió un rato con el atleta olímpico Noah Lyles. Y, como era de esperar, históricos del fútbol español no podían faltar en las gradas: Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Ramos y Carles Puyol no se lo quisieron perder.

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