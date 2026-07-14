El 'Joker' de San Fermín continúa generando tensión en los encierros: la Policía se lo ha tenido que llevar tras encararse con los mozos

El conocido como 'Joker' de San Fermín, un influencer norteamericano, ha protagonizado nuevos momentos de tensión tras encararse e insultar a varios mozos. Por tercera vez en estos días, la Policía ha tenido que llevárselo e identificarlo.

El 'Joker' de San Fermín continúa causando estragos en Pamplona. Después de protagonizar altercados, como tocar a los animales o sacarse selfis en pleno encierro o subirse a los balcones, hoy la Policía tenía que llevárselo después de encararse con varios mozos durante los encierros y causar momentos de tensión.

"El problema es que tiene seguidores en redes y gente dándole al like", comenta Bea de Vicente, que señala que está "incumpliendo normas que apuntan a la seguridad de todos".

Mientras era acompañado por los agentes, cruzaba sus manos por detrás de la espalda simulando ser detenido. Sin embargo, los agentes solo lo habían identificado, como ya ha ocurrido en tres ocasiones, siendo propuesto para sanción en una de ellas.

Bea de Vicente indica que desde las autoridades "están pensando en algo muy imaginativo" para evitar que este polémico influencer se vuelva a Chicago sin pagar la multa: "Una medida cautelar de embargo de sus cuentas o cualquier bien que pueda tener e incluso una anotación que duplique la deuda cuando traspase las fronteras".

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