Prevaricación sin tráfico de influencias ni pruebas directas aunque sí indiciarias: las claves de la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez

Los detalles La sentencia señala que David Sánchez sabía que la plaza era para él y participó en ese amaño dando apariencia de legalidad rellenando la convocatoria, presentándose a la entrevista y participando, en definitiva, en ese "traje a medida" que, según dice, le hizo la Diputación de Badajoz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue fotografiado en París revisando su móvil justo después de conocerse la condena a su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Aunque no se probaron presiones para su contratación en la Diputación, se considera que se creó un puesto "a medida" para él. Óscar Puente, portavoz del Gobierno, denunció un intento de "derribar" al Ejecutivo. David Sánchez planea recurrir la sentencia que no le obliga a devolver los salarios percibidos. El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, también fue condenado por el mismo caso.

La imagen del día la ha dejado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde París. El anuncio de la condena a nueve años de inhabilitación contra su hermano, David Sánchez, le ha pillado sentado junto al resto de líderes invitados al desfile militar organizado por Emmanuel Macron por la fiesta nacional francesa. El móvil no se ve, pero el gesto es evidente y, justo a esa hora, se acababa de conocer la sentencia.

Sánchez no ha dicho nada en público, pero sí ha reaccionado Óscar Puente, el ministro que ejerce de portavoz del presidente para estos asuntos. Puente ha afirmado que se pretende "derribar" al Ejecutivo "ante la incapacidad de hacerlo por las urnas". Y ha añadido que "esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales".

David Sánchez va a recurrir su sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Son nueve años de inhabilitación aunque no hay pruebas de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial de Badajoz castiga al hermano del presidente del Gobierno aunque admite que no ha podido probar que nadie presionara para que le enchufaran en la Diputación.

Ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por ser cooperador necesario de un delito de prevaricación. ¿El motivo? Se creó un puesto "a medida" para David Sánchez y él aceptó. "(...) constituía la creación de un puesto de trabajo (...) cuyas funciones ni siquiera llegaron a ser definidas, (...), haciéndole, en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza", según la sentencia.

Aunque en su última declaración lo negó. "Ni tengo capacidad de decir nada ni tengo información administrativa de ese procedimiento", dijo en junio David Sánchez.

Lo que no puede acreditar la sentencia es que se beneficiara de la plaza de la Diputación por ser el hermano de Pedro Sánchez. Por eso queda absuelto del delito de tráfico de influencias. "No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo", según recoge.

El Tribunal no tienes pruebas, así que hace esta hipótesis: "(...) las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (Don David) al que sería reelegido Secretario General del Partido y con el tiempo Presidente del Gobierno de la Nación".

Una hipótesis sin sentido ya que, de aquellas, Pedro Sánchez había sido defenestrado como secretario del PSOE. "La dimisión de mi persona como secretario general", anunciaba en octubre de 2016, y todavía quedaban años para que llegase a la Moncloa.

El Tribunal ha desechado el testimonio de cerca de 50 testigos que negaron irregularidades en todo el proceso. Y lo argumentan por ser altos cargos de la diputación: "(...) integrantes de una estructura (...) piramidal y fuertemente jerarquizada (...) difícilmente van a pronunciarse con los necesarios requisitos de credibilidad y verosimilitud (...)". David Sánchez ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Sin pruebas directas, pero sí indiciarias

No hay tráfico de influencias, pero le han condenado a esos nueve años de inhabilitación como cooperador necesario del delito de prevaricación que cometieron tanto el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo como los funcionarios que participaron en la adjudicación de su plaza y también del asesor Luis Carrero.

Lo que dice la sentencia es que David Sánchez sabía que la plaza era para él y participó en ese amaño dando apariencia de legalidad rellenando, por ejemplo, la convocatoria, presentándose a la entrevista y participando, en definitiva, en ese "traje a medida" que, según dice la sentencia, le hizo la Diputación de Badajoz.

Para la vicesecretaria general del PSOE federal y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, simplemente "no se han aportado pruebas" contra David Sánchez. "Todos hemos sido testigos del juicio y, por tanto, creo que todos podemos coincidir en que no se ha aportado ninguna prueba que permitiera aseverar que haya habido ninguna irregularidad en la contratación de David Sánchez", ha dicho.

Lo que dice la sentencia es que no hay pruebas directas de esos delitos, pero apunta que sí hay pruebas indiciarias. Dice que eso sucede porque es lo que llama la 'corrupción de despachos'. Es decir, se produce en una organización relativamente pequeña como es una Diputación, con una estructura piramidal muy jerarquizada donde es muy difícil encontrar testimonios de funcionarios que declaren contra sus jefes. De hecho, algunos fueron ascendidos durante el juicio.

Entre esas pruebas indiciarias señalan la documentación que ser recabó a la Diputación, como los cientos de correos electrónicos intervenidos, los testimonios de los directores de los conservatorios —uno de ellos admitía en un correo que esa plaza era para 'hermanísimo' de Pedro Sánchez—.

Lo han inhabilitado, pero el dinero que cobró por ese empleo no tiene que devolverlo. Ni lo ha pedido la Fiscalía —que pedía la libre absolución de Sánchez y el resto de acusados— ni tampoco la Diputación de Badajoz, que se ha negado a ejercer la acusación particular. Solo lo pedían las acusaciones populares pero el Tribunal ha dicho que no tienen legitimación activa para poder realizar esa petición.

Por lo tanto, David Sánchez no tendrá que devolver los más de 340.000 euros que ganó en la Diputación entre 2017 y 2025. Sí que dice la sentencia que su caso, por ejemplo, no es exactamente igual al de Jéssica Rodríguez, ya que él si iba a trabajar, aunque fuera esporádicamente, a la Diputación pacense y la explicación que dio es que se movía por objetivos, que él puso en marcha las óperas que tenía planificadas.

Por contratar a David Sánchez, también ha sido condenado este martes Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. Los otros nueve procesados también han sido inhabilitados a cargo público durante nueve años. A todos, eso sí, se les absuelve del delito de tráfico de influencias.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido