Un detenido, una furgoneta incautada y muchas incógnitas: las claves de la investigación del atropello de Nikoline

Los detalles Mientras que este lunes se supo que había subido a un VTC con dos hombres, ahora los investigadores han detenido a un hombre de nacionalidad española que podría estar implicado en lo sucedido a la joven noruega.

En el caso de Nikoline, la joven noruega atropellada en Mijas, Málaga, se han producido novedades significativas. La Guardia Civil ha detenido a un hombre español de entre 40 y 50 años relacionado con el atropello y posterior fuga. Aunque se sabe que está implicado, aún se desconoce su grado de participación. Se ha intervenido una furgoneta Ford con abolladuras compatibles con el atropello, pero no se ha confirmado si el detenido era quien la conducía. La investigación sigue abierta, con incógnitas sobre por qué Nikoline se bajó sola de un VTC en plena autovía sin documentación y a 30 kilómetros de la discoteca.

Novedades en el caso de Nikoline, la joven noruega atropellada hace una semana en Mijas (Málaga). Tenía 17 años y en un primer momento se le perdió la pista a la salida de una discoteca. Ahora, los investigadores han realizado una detención.

Se trata de un hombre, entre 40 y 50 años, de nacionalidad española, al que arrestaron a última hora de este lunes agentes de la Guardia Civil de Tráfico que llevan la investigación del atropello de Nikoline y posterior fuga, porque también se tendrá en cuenta en la imputación.

Según ha podido saber laSexta, durante la mañana de este martes se ha interrogado a este individuo. Ante su negativa a declarar en sede policial, ha sido trasladado ante el juez.

Ahora bien, la clave está en que saben que está implicado, pero no en qué grado. Además, se le ha intervenido una furgoneta marca Ford, respecto a la que la Guardia Civil no quiere precisar su color ni modelo.

Sí indican, no obstante, que ya se ha efectuado la inspección ocular del vehículo. De ella se sabe que presenta golpes, así como abolladuras compatibles con el atropello de Nikoline. En este sentido, se desconoce si el detenido conducía la furgoneta o es solo el dueño y al volante iba otra persona.

De esta manera, la investigación sobre qué le pasó a Nikoline cuando salió a celebrar la victoria de Noruega en un partido del Mundial sigue abierta. De hecho, hay más incógnitas.

Por ejemplo, se desconoce por qué la joven se baja de un VTC sola, de noche y en plena autovía, a 30 kilómetros de la discoteca en la que le pierden la pista.

Además, si bien ella conocía bien la zona, aún es un interrogante si tenía algún destino concreto, como también lo es la razón por la que no llevaba la documentación encima.

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