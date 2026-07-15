Cristina Narbona asegura que había "indicios preocupantes sobre Leire" pero niega que supiese de sus maniobras

¿Qué ha dicho? La presidenta del PSOE asegura que conocía a la exmilitante desde el año 2017 y que la ha visto "algunas veces". "Yo no temo nada. He contado todo lo que sé", asegura.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha negado conocer que Leire Díez estuviera organizando una trama dentro del partido. Tras su declaración en la Audiencia Nacional, Narbona explicó que conoció a Díez en 2017 y que esta le había mencionado hechos que podrían ser importantes, pero no relacionados con la investigación actual. Narbona derivó a Díez a Santos Cerdán, secretario de Organización socialista, quien posteriormente le informó que Díez no había aportado nada relevante. Narbona afirma desconocer las acciones de Díez y confía en que la justicia actúe. Declaró ante el juez Santiago Pedraz en el caso Leire, relacionado con una causa abierta contra Begoña Gómez.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, niega que supiese que Leire Díez pudiese "estar organizando una trama dentro del partido". Tras declarar en la Audiencia Nacional, Narbona ha atendido a los medios de comunicación aclarando que conoció a la exmilitante en 2017 y que la vio "algunas veces".

Según Narbona, Leire Díez se dirigió a ella para hacer llegar "hechos que podían ser importantes", pero "nada que ver con lo que se está investigando". Al escuchar a Díez, Narbona tomó la decisión de derivarle a Santos Cerdán, encargado de la política de comunicación del partido como secretario de Organización socialista, defiende la presidenta del PSOE.

"Preguntado por mí unos días después, [Santos Cerdán] me había dicho que no había traído nada de interés. En la conversación que está grabada ella me insiste y por eso yo le digo: "Si eso ya lo has hablado con Santos". Ya había habido un contacto entre ambos y lo que el secretario de Organización me había dicho es que Leire no había traído nada de interés", ha explicado.

Narbona dice "desconocer" las acciones que Leire Díez pudo llevar a cabo e insta a dejar que la justicia "haga su parte". "La verdad es la que he contado y no tenía ninguna razón para estar incómoda", ha añadido.

La presidenta del PSOE ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el denominado caso Leire. La Fiscalía pidió la testifical de Narbona, con quien Leire Díez habría mantenido conversaciones reveladoras para la UCO el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la Ciudadanía, el 24 de abril de 2024, a raíz de la apertura de la causa a su mujer Begoña Gómez por tráfico de influencias.

Narbona ha hablado de "indicios preocupantes sobre Leire" en su declaración

Según fuentes presentes en la declaración a laSexta, Narbona solo ha declarado durante diez minutos. En esa declaración, la presidenta del PSOE ha explicado los whatsapps con Leire Díez diciendo que, cuando le dijo que podía ayudar al presidente, la derivó a Santos Cerdán y que nunca supo nada más de ese asunto.

Asegura Narbona que no volvieron a hablar después de 2024 y que había "indicios preocupantes sobre Leire", pero cuando le han repreguntado no ha aclarado cuáles son esos presuntos indicios. Fuentes próximas añaden que esa frase la ha pronunciado sin desmerecer la presunción de inocencia de Leire Díez.

Narbona también ha dicho que, durante las jornadas de reflexión de Pedro Sánchez, Leire Díez le dijo que quería "reconducir los ataques al Gobierno". También que no conoce ninguna investigación interna en el PSOE sobre las actividades de Leire Díez.

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