Honda desvela por qué Spa es esencial para el nuevo motor de Aston Martin y Fernando Alonso

Honda se sincera en Japón y expone su lamentable realidad: "No podemos mejorar el motor"

Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha incidido en la importancia de este Gran Premio debido a que podrán recoger datos clave para la incorporación de mejoras.

Aston Martin aterriza este fin de semana en Bélgica para disputar una nueva carrera antes de la llegada del paquete de mejoras y la nueva unidad de potencia que pretende incorporar Honda. Y el Circuito de Spa-Francorchamps será una prueba crucial para los japoneses para analizar datos antes de introducir el motor.

"Spa alberga la pista más larga del calendario de 2026, y también es una de las más populares entre pilotos y aficionados. Es un circuito técnico para los pilotos, con secciones de curvas complejas. La combinación de largas rectas y curvas de alta velocidad lo convierte en un circuito muy exigente también para los ingenieros", explica Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, sobre el reto del GP de Bélgica.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', Orihara ha destacado la importancia de este Gran Premio para "los fabricantes en términos de gestión de energía". "Será una prueba, así que tenemos que considerar cómo desplegaremos la potencia del MGU-K en las largas rectas. La recuperación aquí es bastante limitada, incluso teniendo en cuenta la longitud del circuito", añade el nipón.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas podrían afectar a las pruebas, a diferencia de la anterior carrera. "Una incógnita añadida son las condiciones meteorológicas cambiantes en el circuito. En Silverstone se mantuvo seco, así que Spa podría ser la primera vez en la que tengamos condiciones de lluvia propiamente dichas en una sesión", concluyó Orihara.

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