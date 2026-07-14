El calor no da tregua: la AEMET activa este miércoles el aviso rojo en Aragón y la Comunitat Valenciana por máximas de hasta 42 grados

Los detalles Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Región de Murcia estarán mañana en aviso naranja (peligro importante) por máximas que oscilarán entre los 38 y 41 grados.

La Agencia de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por altas temperaturas para mañana en Zaragoza y el litoral de Valencia, donde se esperan hasta 42 grados. Las Islas Baleares y la mitad este de la península también experimentarán temperaturas significativamente elevadas. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia estarán en aviso naranja con máximas entre 38 y 41 grados. Madrid, Navarra y La Rioja tendrán aviso amarillo con temperaturas entre 34 y 38 grados. La AEMET advierte que el peligro es extraordinario bajo el nivel rojo, recomendando seguir las indicaciones de Protección Civil. Además, se prevén tormentas en el noreste peninsular, Aragón, partes de Castilla-La Mancha, el norte de Valencia, el este de Galicia y el oeste de Asturias.

La Agencia de Meteorología (AEMET) ha activado para mañana, miércoles, comienzo del periodo más cálido del año, el aviso rojo (peligro extraordinario) en las provincias de Zaragoza (Aragón) y en el litoral de Valencia (Comunidad Valenciana) por altas temperaturas que alcanzarán los 42 grados. A lo largo de la jornada del miércoles, las temperaturas se prevén "significativamente" elevadas en las Islas Baleares y en la mitad este de la península, así como en zonas de Alborán y del Guadalquivir. Asimismo, habrá ascensos notables en las máximas en prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña.

Las comunidades de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Región de Murcia estarán mañana en aviso naranja (peligro importante) por máximas que oscilarán entre los 38 y 41 grados. Por su parte, en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y en La Rioja el nivel será amarillo (peligro bajo), con termómetros que oscilarán entre los 34 y los 38 grados de registros máximos.

También alerta la AEMET de que con el nivel rojo el peligro es extraordinario, pues los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos y es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Del mismo modo, hay avisos por tormentas en buena parte del noreste peninsular, concretamente en Aragón, zonas de Castilla-La Mancha y el norte de la Comunidad Valenciana, así como en el este de Galicia y la zona occidental de Asturias.

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