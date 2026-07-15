Rajoy no se disculpa por sus palabras sobre Francia y acusa al Gobierno de "distraer la atención": "Ellos no piden perdón"

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno agradece en tono sarcástico a las autoridades que le han prestado atención durante el Mundial. "La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones", lamenta.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se disculpa por sus comentarios sobre la selección francesa, refiriéndose a ella como una Francia "sin franceses" antes del partido contra España en el Mundial. Tras la victoria de España en las semifinales, Rajoy escribió en 'El Debate' una columna titulada 'Hay que tener buen humor', donde agradece sarcásticamente la atención de las autoridades por sus comentarios. Critica que estas autoridades estén más interesadas en crear ruido que en ocuparse de lo que realmente importa a los españoles. Sobre la selección francesa, Rajoy la elogia como un excelente equipo. Respecto al rival en la final, que será Argentina o Inglaterra, Rajoy comenta que sus preferencias son irrelevantes y que el partido será difícil.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no pide perdón por sus comentarios sobre la selección francesa, una coletilla que aseguraba que era una Francia "sin franceses" en la previa del partido contra España del Mundial. Tras la victoria por 0-2 del combinado nacional en las semifinales de la Copa del Mundo, Rajoy ha vuelto a escribir su particular análisis futbolístico en 'El Debate', donde ha dedicado un párrafo a la polémica de los últimos días.

Sin pedir perdón por sus palabras, Rajoy ha aprovechado su columna, titulada 'Hay que tener buen humor', para agradecer —en tono sarcástico— la "atención" que le han prestado "las autoridades" por esa columna sobre el conjunto galo.

"Y, de manera especial, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial. La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. Son estas las que importan a los españoles, las que están en la mente de todos, las que preocupan a la gente y debían ocupar a esas autoridades. Nada de esto son minucias", critica Rajoy.

Además, apunta a que a esas autoridades "les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo". "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros", escribe el expresidente del Gobierno.

Sobre la selección francesa, Rajoy destaca que son "un excelente equipo, con una delantera extraordinaria". "Por segunda vez en la historia de los Mundiales alcanzaron la final. Ya lo hicimos en 2010 en Sudáfrica. Ganamos. Volvemos en 2026 en Estados Unidos. Esto no se lo regaló nadie a la selección", celebra.

Sobre el rival en la final, que saldrá del partido que se disputará este miércoles entre Argentina e Inglaterra, Rajoy ha manifestado: "¿Cuál nos gusta más? A mí, ninguno. Además, mis preferencias son irrelevantes, así que no vamos a perder el tiempo. Jugaremos contra el que gane. Será difícil, como siempre, para nosotros y para cualquiera de ellos".

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