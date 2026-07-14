Maestre, tras anunciar el PP que derogará la Ley de Memoria Democrática: "Los suyos pueden tener su lugar de honra, a los nuestros no nos deja"

"Yo solo pido para las víctimas del franquismo lo mismo que tiene Gregorio Ordóñez, una placa donde cualquiera pueda ir a honrar a aquellos que fueron asesinados", comenta Maestre tras el anuncio de Tellado en un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco.

Esta semana se cumplen 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Miguel Tellado aprovechaba uno de los actos de homenaje para anunciar que el PP derogará la Ley de Memoria Democrática "en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo".

Antonio Maestre explica que cada vez que visita el bar donde asesinaron a Gregorio Ordóñez guarda silencio frente a la placa que lo recuerda. Lo mismo que hace frente a la tapia del cementerio de la Almudena que recuerda a Las 13 rosas.

Allí también había un memorial que recordaba a 3.000 represaliados del franquismo que fueron asesinados, que recuerda que "rompió Martínez-Almeida".

"Yo solo pido para las víctimas del franquismo lo mismo que tiene Gregorio Ordóñez: una placa donde cualquiera pueda ir a honrar a aquellos que fueron asesinados", comenta Maestre, que afirma rotundo: "Los que el PP considera suyos pueden tener su lugar de honra, a los nuestros no nos deja".

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