El INE confirma que la inflación se mantiene estable en el 3,2% en junio

Los detalles Los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto fueron la principal presión al alza sobre los precios, moderan ahora su contribución y empujan a la baja la tasa de junio.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la inflación interanual de junio se mantiene en el 3,2%, igual que en mayo y abril. Según el Ministerio de Economía, esto refleja que el plan del Gobierno para mitigar el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación sigue funcionando. Los precios de los carburantes, que anteriormente impulsaron la inflación, han disminuido, mientras que la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas se ha moderado al 1,9%. La electricidad y el gas contribuyen al alza en el contexto de la normalización fiscal. El Gobierno continuará apoyando a los sectores más afectados y monitoreando los precios.

El INE confirma este miércoles que la inflación interanual de junio se situó en el 3,2%, la misma tasa que en mayo y en abril. Esta estabilidad, indica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, corrobora que el plan de respuesta del Gobierno sigue cumpliendo su objetivo: amortiguar el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación y proteger el poder adquisitivo de los hogares.

Los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto fueron la principal presión al alza sobre los precios, moderan ahora su contribución y empujan a la baja la tasa de junio.

La inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se modera hasta el 1,9% en junio, tres décimas por debajo del 2,2% de mayo, y hasta su tasa interanual más baja desde principios de 2025. Es un respiro directo en el carrito de la compra de los hogares.

La electricidad y el gas pasan a contribuir al alza, en el marco de la normalización ordenada y gradual de las medidas fiscales sobre la energía que se inició el pasado 1 de junio.

La apuesta de España por energía verde y la soberanía energética -el 'escudo renovable'- es precisamente lo que permite ir desescalando las medidas de emergencia desde una posición de fortaleza.

Además, a finales del pasado mes, el Gobierno decidió mantener su apoyo a las familias y a las empresas de los sectores más afectados -transporte, agricultura, industria-, dando continuidad al primer paquete de medidas. Desde su aprobación el pasado 20 de marzo, el plan de respuesta ha rebajado cerca de un punto porcentual la inflación general.

La inflación subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados) baja una décima, hasta el 2,9%, apoyada también por la moderación de algunos servicios turísticos.

El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y de los sectores más afectados. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán.

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