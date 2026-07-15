Ahora

Dato del IPC

El INE confirma que la inflación se mantiene estable en el 3,2% en junio

Los detalles Los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto fueron la principal presión al alza sobre los precios, moderan ahora su contribución y empujan a la baja la tasa de junio.

Una balda con huevos en un supermercado Una balda con huevos en un supermercadoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El INE confirma este miércoles que la inflación interanual de junio se situó en el 3,2%, la misma tasa que en mayo y en abril. Esta estabilidad, indica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, corrobora que el plan de respuesta del Gobierno sigue cumpliendo su objetivo: amortiguar el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación y proteger el poder adquisitivo de los hogares.

Los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto fueron la principal presión al alza sobre los precios, moderan ahora su contribución y empujan a la baja la tasa de junio.

La inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se modera hasta el 1,9% en junio, tres décimas por debajo del 2,2% de mayo, y hasta su tasa interanual más baja desde principios de 2025. Es un respiro directo en el carrito de la compra de los hogares.

La electricidad y el gas pasan a contribuir al alza, en el marco de la normalización ordenada y gradual de las medidas fiscales sobre la energía que se inició el pasado 1 de junio.

La apuesta de España por energía verde y la soberanía energética -el 'escudo renovable'- es precisamente lo que permite ir desescalando las medidas de emergencia desde una posición de fortaleza.

Además, a finales del pasado mes, el Gobierno decidió mantener su apoyo a las familias y a las empresas de los sectores más afectados -transporte, agricultura, industria-, dando continuidad al primer paquete de medidas. Desde su aprobación el pasado 20 de marzo, el plan de respuesta ha rebajado cerca de un punto porcentual la inflación general.

La inflación subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados) baja una décima, hasta el 2,9%, apoyada también por la moderación de algunos servicios turísticos.

El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y de los sectores más afectados. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. ¡España, finalista del Mundial! La Selección noquea a Francia y espera a Argentina o Inglaterra
  2. Prevaricación sin tráfico de influencias ni pruebas directas aunque sí indiciarias: las claves de la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez
  3. La verja de Gibraltar pasa a la historia: "Para nosotros es un sueño"
  4. PP, Vox y Junts hacen caer una senda de déficit como primer paso para los PGE que Hacienda aprobará otra vez en una semana
  5. Guerra en Irán, en directo | Irán asegura que Ormuz "permanecerá cerrado" hasta que cesen los ataques de EEUU
  6. El calor no da tregua: la AEMET activa este miércoles el aviso rojo en Aragón y la Comunitat Valenciana por máximas de hasta 42 grados