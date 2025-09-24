Fernando Alonso afirma que está "todo preparado" para 2026: "Aston Martin ganará el Mundial de F1"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 tiene claro que el equipo británico tiene asegurado el éxito en un futuro no muy lejano.

Con siete Grandes Premios por delante para finalizar la presente temporada, la mayoría de equipos y pilotos ya están centrados en 2026 y el nuevo reglamento que se ejecutará en Fórmula 1.

Una de las escuderías que tiene la expectativas más altas es Aston Martin, que de la mano de AdrianNewey, Andy Cowell, Enrico Cardile, Aramco, Honda, la nueva fábrica y el novedoso túnel de viento, tiene las herramientas para ser la nueva fuerza a batir.

Así lo ha asegurado Fernando Alonso en una entrevista con el propio equipo: "De cara a 2026, tenemos todo preparado".

"Que Aston Martin luchará por el Mundial y lo ganará está prácticamente garantizado en el futuro. Tenemos todo lo necesario para luchar por un Mundial", ha afirmado el asturiano.

Y es que una nueva normativa es un cielo abierto para innovar, y ahí Aston Martin puede dar con la tecla teniendo a Newey a los mandos del diseño del AMR26.

"Veo el 2026 como una oportunidad. Todo se reiniciará de alguna manera, y entonces nos tocará a nosotros hacerlo mejor que los demás", ha añadido al respecto Alonso. La ilusión, por las nubes.