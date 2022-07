De las 11 carreras que se han disputado hasta la fecha -la mitad del calendario-, Fernando Alonso ha sufrido problemas en su A522 en ocho ocasiones, lo que deja a Alpine en muy mal lugar ya que, como afirma el asturiano, podrían tener "50 o 60" puntos más.

Empatados con McLaren en la general de Constructores, Esteban Ocon lidera a la escudería de Enstone en la clasificación con 52 unidades sumadas por los escasos 29 puntos de Fernando.

Está claro que los números no reflejan la realidad que se ha visto en esta primera parte de la temporada, y las voces autorizadas del 'Gran Circo' dan cuenta de ello.

Si la semana pasada los 'perros viejos' de F1 alababan al ovetense, ahora ha sido la prestigiosa cadena de televisión alemana 'RTL' quien se ha rendido ante Alonso.

"Ya sea por neumáticos equivocados, acciones peligrosas de sus oponentes o un comienzo desde atrás, el piloto de 40 años hace que los demás parezcan viejos en su camino hacia los puntos", reza el arranque de un texto dedicado al rendimiento del piloto español en Austria.

Como no, analiza su 'lección' a Tsunoda: "Con casi la mitad de su edad, Yuki Tsunoda empujó al piloto alpino al campo sobre dos ruedas. A Alonso no le importó, pasó de todos modos y le dejó claro a su joven oponente durante la maniobra de adelantamiento con un gesto del dedo a unos 300 km/h que era injusto. Sin perder el punto de frenado, por supuesto".

Seguidamente, señalan directamente a Alpine por su enésimo error, esta vez en boxes: "Ni los errores de Alpine pueden detener a Alonso. Todos habían olvidado que, en términos de estrategia y error humano, Alpine es un equipo de Ferrari pintado de azul y rosa".

"El león asturiano no se rindió y luchó para salir adelante. Que El Plan no funcione no se debe a Alonso. El español tiene bajo control al muy valorado Esteban Ocon", añade el periodista del citado medio Ludwig Degmayr.

Por último, y como ya se ha escuchado en otras ocasiones, para que Alonso dé un paso al lado primero deben superarle los jóvenes de la parrilla.

"Todos los críticos vociferan que los viejos deberían dejar paso a los talentos más jóvenes, pero lo que habría que decir es: los jóvenes primero deben aprender a conducir más rápido que Alonso. Y no parece que en un futuro próximo", zanja el texto.