El análisis de Fernando Alonso sobre las opciones de Max Verstappen en el mundial: "Por desgracia..."

El piloto de Aston Martin no cree que Max tenga muchas opciones y todo dependerá de qué hagan los McLaren de aquí a final de temporada.

Son dos victorias seguidas para Max Verstappen. Primero Monza y después Bakú. Y en el paddock de la Fórmula 1 se preguntan si puede llegar a la lucha por el campeonato con Oscar Piastri y Lando Norris, los dos McLaren. A 69 puntos del australiano y 44 del británico.

Fernando Alonso no cree que Max pueda acercarse al título en circunstancias normales: "Por desgracia depende de McLaren, no tanto del rendimiento de Max".

Pero si los dos McLaren repiten actuaciones como las de Bakú, seguro que Verstappen estará ahí al acecho.

En la última carrera Piastri se fue contra el muro inmediatamente después de la salida... y Norris no pudo remontar y se quedó atrapado en la séptima posición.

Unos resultados que Max aprovechó para acercarse un poquito más. Pero la distancia todavía es grande. Porque los McLaren son muy superiores al Red Bull.

Singapur, en dos semanas, es la próxima cita del mundial de la Fórmula 1. Los coches papaya volverán a ser los grandes favoritos a la victoria, pero Max estará ahí. Si fallan, se volverá a colocar en lo más alto y recortará puntos.