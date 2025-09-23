Ahora

"Te puedo decir las dos de la mañana"

Adrian Newey "duerme muy poco" para darle a Fernando Alonso un Aston Martin ganador

Pedro de la Rosa ha explicado que "cualquier día que vaya a la fábrica, cualquiera que vaya a cualquier hora, miras y está en la oficina".

Fernando Alonso y Adrian Newey, juntos en la fábrica de Aston MartinFernando Alonso y Adrian Newey, juntos en la fábrica de Aston MartinRedes

AdrianNewey, el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1, arrancó su misión con Aston Martin el pasado 1 de marzo.

El objetivo estuvo claro desde un principio: olvidar el AMR25 y centrarse en la confección del AMR26, el monoplaza que traerá la escudería británica para el nuevo reglamento.

Y es que el ex de Red Bull parece estar obsesionado con volver a reinar en el 'Gran Circo', tal y como ha explicado Pedro de la Rosa en 'Dura la vita'.

"Lo importante es que AdrianNewey no ha venido a Aston Martin porque se quiere retirar. AdrianNewey está trabajando... a ver, 24 horas al día no, porque duerme. Pero duerme muy poco, te lo puedo garantizar. Es alucinante. Es increíble", ha señalado.

"Cualquier día que vaya a la fábrica, cualquiera que vaya a cualquier hora, miras y está en la oficina. A cualquier hora, te puedo decir las dos de la mañana", ha añadido.

El expiloto y embajador de Aston Martin asegura que el británico ya ha dejado su impronta en el equipo: "El efecto AdrianNewey no es un efecto publicitario, ni mucho menos. Es un efecto de trabajo, de inspiración y está estirando e inspirando a las nuevas generaciones. Todo el mundo está muy ilusionado de trabajar con AdrianNewey y eso es interesante".

Eso sí, "el movimiento se demuestra andando": "Ha venido al equipo porque ve potencial. La inversión, que tarda muchos años en materializarse, el túnel de viento, en CFD... El potencial está. Pero vamos a demostrarlo el año que viene".

