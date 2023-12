David Coulthard, expiloto de equipos como McLaren o Red Bull, ha señalado que estuvo muy cerca de convertirse en piloto de Ferrari en 1996. Tras su gran desempeño en Williams, el británico tuvo que buscar salidas tras la llegada de Jacques Villeneuve a Grove para esa temporada.

Jean Todt, el que fuera jefe de la Scuderia, llegó a negociar la llegada de Coulthard a la marca italiana, considerándolo incluso por delante de Eddie Irvine, quien acabó ocupando el asiento. Ferrari ofrecía un contrato en el que no se garantizaban las mismas oportunidades que a su compañero de equipo, Michael Schumacher, algo que Coulthard no estaba dispuesto a aceptar a sus 25 años.

"Me reuní con Jean Todt en su apartamento en París para hablar de la posibilidad de pilotar para Ferrari en 1996. Básicamente, su oferta era un contrato de piloto número dos, lo cual, pese a que ahora cualquiera puede sacar una conclusión de mi carrera, no me gustaba en ese momento. No iba a firmar nada que no me garantizase el mismo número de oportunidades que el otro piloto", señala el británico en Formula for Succes.

"Esencialmente, me dijeron que si yo rodaba cuarto y Michael era quinto, justo detrás mío, tenía que frenar y dejarle pasar y así sucesivamente según avanzabas posiciones, incluso llegando a liderar la carrera. No podía estar de acuerdo con algo así, no lo iba a firmar", afirmó.

Por otro lado, David Coulthard ha recalcado el trato recibido en McLaren, escudería por la que acabaría fichando, señalando la igualdad de oportunidades con su compañero, Mika Häkkinen, quien logró dos campeonatos del mundo.

"Doy las gracias a Ron y McLaren por el contrato que me ofrecieron, siempre tuve las mismas oportunidades que mi compañero de equipo. Aunque hubiese una cláusula en la que había que aceptar las instrucciones del jefe de equipo, se diera cualquier tipo de circunstancia, recibía el mismo trato para ver cómo podía evolucionar. Ferrari fue el único equipo con el que hablé durante mis nueve años allí", concluyó Coulthard.