David Coulthard ha analizado las claves de esta última temporada de Fórmula 1, y cree que "Verstappen se metió en la cabeza de Hamilton", como ha reconocido en una entrevista concedida a 'Channel 4'. Un juego psicológico, cree Coulthard, en el que Lewis Hamilton no supo desenvolverse de la misma forma, no supo responder y mostró una clara falta de estrategia.

El piloto de Mercedes tuvo en sus manos la consecución de su octavo Mundial, igualando así a una leyenda como Michael Schumacher, con el que el propio expiloto compara a Verstappen: "Es genial y controvertido a la vez. ¿Conocemos al menos a alguien más que combine estas dos cualidades? Quizás Ayrton Senna o Michael Schumacher. Muy pocas personas logran hacer esto", añadiendo que todo esto se debe a que "tiene una personalidad increíblemente fuerte y es un atleta impresionante".

Coulthard reconoce que, para alzarse con este campeonato, el piloto holandés necesitaba un plan diferente: "Debo admitir que Lewis ganó una cantidad increíble de títulos y lo hizo limpiamente. Prácticamente en ninguno tuvo grandes problemas. Dado el poder de Mercedes y de Lewis, creo que Max realmente necesitaba idear algo especial".

El expiloto piensa que se debe valorar mucho todo lo que está consiguiendo Verstappen porque "ha tenido que luchar desde que llegó a la Fórmula 1, incluso se saltó casi todos los pasos que hay que dar antes de llegar en las categorías junior. No le tiene miedo a nadie, simplemente él no conoce ese tipo de emoción cuando está en la pista. Y eso es lo que más me impresiona de él. Siempre encuentra un espacio libre y se tira a cualquier hueco sin dudar".

"Cuando yo mismo estaba en las carreras, siempre me planteaba si debía arriesgarme o no. Max Verstappen actúa de una manera muy diferente, lo que le hace destacar entre todos los pilotos", concluye Coulthard.