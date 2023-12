Hace exactamente diez años el mundo del deporte vivió uno de sus días más difíciles con las noticias que llegaban desde los Alpes franceses. Michael Schumacher acababa de sufrir un accidente esquiando y su estado de salud era una incógnita.

De hecho, en Maranello, en la sede de Ferrari, en un primer momento pensaron que había sufrido una fractura en las piernas. Lo ha contado Luca di Montezemolo, quien fuera presidente de Ferrari en aquel momento, en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Estaba en la oficina de Maranello y recibí la noticia a través de Stefano Lai, que en ese momento estaba a cargo de la dirección de comunicación. Al principio no teníamos la información completa de lo que había sucedido. Pensamos que quizá se había roto las dos piernas", cuenta Luca.

Pero todo cambió cuando siguieron recibiendo noticias. "Después de unos minutos, las noticias fueron llegando y entonces empezamos a preocuparnos. Mira, cuanto menos hable de ello mejor porque para nosotros fue un día absolutamente terrible".

"Pienso en Michael muy, muy a menudo. Todos los años desde que ocurrió el terrible accidente, especialmente en estos días, por supuesto. Le tengo mucho cariño a su familia. Su esposa Corinna y los niños, Gina y Mick, solían venir a mi casa muchas veces", detalla el que fuera presidente de Ferrari.

Este viernes se han cumplido diez años del fatal accidente de Michael. Y Ferrari no le olvida. El equipo italiano ha publicado una imagen con los colores rojos y un mensaje: "Diez años y siempre en nuestros corazones. Sigue luchando, Michael".

10 years on and always in our hearts ❤️​

Keep fighting Michael 🙏 pic.twitter.com/eYKjjFEcif